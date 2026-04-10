En un acto que reunió a la comunidad educativa de Garín, Ford entregó una Ranger para fortalecer el aprendizaje práctico de 1.100 alumnos técnicos.

En un nuevo paso de su programa de compromiso con la comunidad, Ford entregó una unidad de la nueva Ranger fabricada en Planta Pacheco a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 de Garín, en el partido de Escobar. Esta donación tiene como objetivo central que los más de 1.100 alumnos de la institución accedan a tecnología automotriz de última generación para sus prácticas académicas.

La ceremonia, que contó con la presencia de directivos escolares, autoridades municipales y representantes de Ford, subrayó la importancia de acortar la brecha entre la teoría del aula y las exigencias de la industria moderna.

Tecnología de avanzada al servicio de la educación La unidad donada funcionará como un laboratorio móvil para los estudiantes de las diversas orientaciones de la escuela, permitiéndoles profundizar en áreas críticas del sector:

Sistemas Electrónicos: Prácticas sobre sensores y módulos de control de avanzada.

Mecánica y Motores: Estudio directo sobre los propulsores de última generación fabricados en el país.

Seguridad y Diagnóstico: Acceso a los protocolos de seguridad activa y pasiva y al uso de herramientas de diagnóstico computarizado. Rosana Patricia Aguilera, directora de la EEST N° 4, agradeció el aporte destacando que este acercamiento con la empresa representa una "apertura mental para los chicos", permitiéndoles ver de primera mano qué sucede hoy en la industria automotriz real.

Ford suma 7 unidades Ranger donadas a escuelas técnicas y universidades Ford suma 7 unidades Ranger donadas a escuelas técnicas y universidades Ford Ford y su compromiso con la educación técnica Con esta entrega, Ford ya suma 7 unidades de la nueva Ranger donadas a instituciones educativas y universitarias en menos de dos años. Esta iniciativa se integra a un historial reciente de aportes que incluye: