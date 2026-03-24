Renault Boreal 2026: preventa y precios del nuevo SUV que llega a Argentina
Con tres niveles de equipamiento y hasta 24 asistentes de conducción, el Renault Boreal se posiciona como el nuevo referente tecnológico de la marca en el segmento C.
Renault Argentina ha dado un paso estratégico en su "International Game Plan 2027" con el inicio de la preventa del Renault Boreal. Este nuevo SUV del segmento C, que tuvo su aparición inicial en el Summer Experience 2026, ya está disponible a través de la plataforma digital Renault Store y mediante planes de ahorro específicos de Plan Rombo.
Versiones y Mecánica
El Boreal llega al mercado local con una única pero eficiente configuración motriz para sus tres niveles de equipamiento (Evolution, Techno e Iconic):
Motor: 1.3 TCe Turbo de 156 CV y 270 Nm de torque.
Transmisión: Automática EDC de doble embrague húmedo con seis velocidades.
Tracción: Delantera, con selector de marchas "e-shifter" y levas al volante (paddle shift).
Equipamiento y Tecnología por Versión
El interior destaca por el panel doble horizontal OpenR y un baúl referente en su clase con 586 litros de capacidad.
Boreal Evolution
Es la versión de entrada, pero con un estándar elevado en seguridad y confort:
Tecnología: Pantalla multimedia de 10.1", tablero digital de 7", cargador inalámbrico y faros Full LED.
Seguridad (ADAS): 6 airbags, frenado autónomo de emergencia (incluye peatones y ciclistas), asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tránsito.
Boreal Techno (Suma a Evolution)
Añade una experiencia digital superior y mayor asistencia:
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Conectividad: Pantalla OpenR de 10" con Google Automotive Services integrado (Maps, Play y Asistente de voz nativos).
Confort: 5 modos de manejo, iluminación ambiental, asientos con ajuste eléctrico y sensores de estacionamiento laterales.
Seguridad: Alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.
Boreal Iconic (Suma a Techno)
La variante tope de gama con detalles exclusivos y conducción asistida nivel 2:
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Exclusividades: Techo solar panorámico eléctrico, sistema de audio Premium Harman Kardon (10 parlantes) y apertura de baúl manos libres.
Interior: Tapizado en cuero sintético azul marino y asiento del conductor con función de masaje y memoria.
Seguridad: Cámara 360° con visión 3D, estacionamiento automático (manos libres) y sistema de centrado de carril.
Beneficios de Preventa y Plan Rombo
Desde el 16 de marzo, quienes accedan al R-PASS en el Renault Store obtendrán:
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Seguro: 6 meses de cobertura contra todo riesgo bonificada.
Exclusividad: Un kit de merchandising oficial "The Originals".
Por su parte, Plan Rombo ofrece un plan de suscripción 75/25 en 84 cuotas para la versión Evolution, con derecho de adjudicación 100% bonificado y adjudicación asegurada en las cuotas 6 y 9.