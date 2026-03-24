Renault Boreal 2026: preventa y precios del nuevo SUV que llega a Argentina

Con tres niveles de equipamiento y hasta 24 asistentes de conducción, el Renault Boreal se posiciona como el nuevo referente tecnológico de la marca en el segmento C.

Renault Argentina ha dado un paso estratégico en su "International Game Plan 2027" con el inicio de la preventa del Renault Boreal. Este nuevo SUV del segmento C, que tuvo su aparición inicial en el Summer Experience 2026, ya está disponible a través de la plataforma digital Renault Store y mediante planes de ahorro específicos de Plan Rombo.

Versiones y Mecánica El Boreal llega al mercado local con una única pero eficiente configuración motriz para sus tres niveles de equipamiento (Evolution, Techno e Iconic):

Motor: 1.3 TCe Turbo de 156 CV y 270 Nm de torque.

Transmisión: Automática EDC de doble embrague húmedo con seis velocidades.

Tracción: Delantera, con selector de marchas "e-shifter" y levas al volante (paddle shift). Renault Boreal Renault Boreal Equipamiento y Tecnología por Versión El interior destaca por el panel doble horizontal OpenR y un baúl referente en su clase con 586 litros de capacidad.

Boreal Evolution

Es la versión de entrada, pero con un estándar elevado en seguridad y confort: