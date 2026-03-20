Con detalles del horizonte de San Pedro y Chicago, la nueva SUV híbrida de Ford se convierte en el vehículo oficial de transporte del Papa en el Vaticano.

Ford ha entregado una pieza única de ingeniería y simbolismo: la Ford Explorer Híbrida 2026, diseñada exclusivamente para el Papa León XIV. El vehículo fue presentado por el CEO de la compañía, Jim Farley, en un encuentro que subrayó la conexión histórica entre la planta de Ford en Chicago y el origen del primer Pontífice norteamericano, criado en el suburbio de Dolton.

Un "Papamóvil" con ADN de Chicago Basada en la versión Platinum 2026, esta SUV personalizada será el vehículo oficial del Papa para sus desplazamientos en el Vaticano. Su configuración técnica y estética incluye detalles que rinden homenaje tanto a su fe como a sus raíces:

Mecánica Sustentable: Cuenta con un tren motriz híbrido compuesto por un motor V6 de 3.3 L y una transmisión de 10 velocidades, alineándose con los mensajes de sostenibilidad del Vaticano.

Estética Exclusiva: La carrocería luce un elegante acabado negro con detalles cromados y placas personalizadas con las inscripciones "DA POPE" y "LEO XIV" .

Simbolismo en el interior: Los asientos de cuero incluyen etiquetas con la bandera de Chicago, mientras que la consola central exhibe un bordado del horizonte de la ciudad (skyline). Los umbrales de las puertas muestran grabados que unen visualmente a la ciudad de Chicago con la Basílica de San Pedro. Ford Explorer Híbrida 2026: el nuevo y personalizado "Papamóvil" de León XIV Ford Explorer Híbrida 2026: el nuevo y personalizado "Papamóvil" de León XIV Ford Conexión humana y fe Durante la entrega, Jim Farley compartió con el Pontífice cartas manuscritas y fotos de los trabajadores de la fábrica de Chicago que participaron en el ensamblaje del vehículo. Como gesto de gratitud, el Papa León XIV bendijo rosarios destinados a todo el equipo de producción.