Así es el nuevo Toyota RAV4 2026

Toyota Motor Corporation lanzará el nuevo RAV4 (PHEV) en Japón el 9 de marzo de 2026. Basado en el concepto de que "La vida es una aventura", el nuevo RAV4 ha renacido como un SUV de nueva generación que satisface los diversos estilos de vida de los clientes, a la vez que mantiene el diseño sólido y potente característico del modelo.

El modelo de vehículo eléctrico híbrido (HEV), lanzado en diciembre de 2025, ha sido bien recibido por muchos clientes. Este nuevo modelo PHEV expande aún más el espíritu de ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa del RAV4 de sexta generación al combinar un alto rendimiento todoterreno con un sistema de suministro de energía que permite utilizar grandes cantidades de electricidad, incluso al aire libre.

El RAV4 (PHEV) utiliza un sistema híbrido enchufable basado en una plataforma híbrida de alta eficiencia energética, con una batería de gran capacidad y compatibilidad con cargadores de alta potencia. Esto aumenta significativamente la autonomía y la potencia en modo BEV, lo que permite una conducción potente sin sacrificar el medio ambiente.

También se ha añadido a la gama el nuevo GR SPORT , que busca un estilo deportivo a la vez que ofrece la potencia única y la excelente maniobrabilidad de un PHEV. Este modelo completa la diversa gama de estilos del RAV4: Z (PHEV/HEV), Adventure (HEV) y GR SPORT (PHEV).

El Toyota RAV4 (PHEV) incorpora un sistema híbrido enchufable de nueva generación que logra una eficiencia energética líder a nivel mundial. Incorpora una batería de gran capacidad de nuevo desarrollo con una capacidad significativamente mayor, lo que permite al sistema alcanzar una potencia máxima de 329 HP. Esto proporciona la diversión y la potente experiencia de conducción características del RAV4 .

La autonomía en modo BEV del RAV4 (PHEV) ha aumentado de aproximadamente 95 km en modelos convencionales a aproximadamente 150 km con una carga completa gracias a la mayor capacidad de la batería y a la adopción de semiconductores de carburo de silicio (SiC) en la unidad de control (PCU) para reducir la pérdida de potencia. Esto permite viajes sin emisiones para la mayoría de las actividades diarias, desde desplazamientos al trabajo y compras hasta viajes cortos.

El sistema de alimentación puede utilizarse como fuente externa, lo que permite aprovechar la electricidad almacenada en la batería de gran capacidad para otras actividades, como el uso de electrodomésticos en exteriores. Además de su uso en el vehículo a través de la toma de corriente instalada en baúl, el conector de alimentación del vehículo incluido también puede conectarse a la entrada de carga estándar para funcionar como una toma de corriente externa de 100 V, con una potencia total de hasta 1500 W.

Además, el RAV4 (PHEV) puede utilizarse como fuente de energía en caso improbable de emergencias como cortes de energía y desastres. Al adoptar el modo de suministro de energía HV, el vehículo puede proporcionar electricidad durante aproximadamente 6,5 días con una carga de 400 W, con la batería completamente cargada y el tanque de combustible lleno. Al seleccionar el modo de prioridad de tiempo de suministro de energía, que amplía el número de días de suministro, el vehículo puede proporcionar electricidad durante aproximadamente 7 días.

Precios del nuevo Toyota RAV4

En Japón, los precios del nuevo Toyota RAV4 2026 arrancarán en el equivalente a 38.000 dólares (6.000.000 yenes) hasta 40.700 dólares, unos 6.300.000 yenes.