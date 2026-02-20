Toyota C-HR 2026: El regreso del ícono ahora como un potente SUV eléctrico

Toyota redefine uno de sus modelos más disruptivos con el lanzamiento del nuevo Toyota C-HR 2026 , que marca el regreso de esta denominación al mercado norteamericano convertido exclusivamente en un vehículo eléctrico de batería (BEV).

Con un diseño de perfil cupé y una postura atlética, este SUV compacto no solo destaca por su estética neo-futurista, sino por un rendimiento sorprendente: tracción total (AWD) de serie y una potencia de 338 CV que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5 segundos .

Equipado con tecnología de carga NACS y una autonomía que alcanza los 460 km , el C-HR se posiciona como una opción audaz y tecnológica para la movilidad urbana y de ruta.

A diferencia de sus versiones anteriores a nafta , el C-HR 2026 apuesta por una configuración de motores duales que lo sitúa en un nivel de performance superior dentro de su categoría:

El C-HR 2026 llega en dos niveles de equipamiento principales, donde el tamaño de las llantas influye directamente en el alcance total:

Batería y Carga: Utiliza una batería de 74.7 kWh . Gracias a su puerto de carga NACS (North American Charging System), tiene acceso directo a la red de Superchargers y puede recuperar del 10% al 80% de su capacidad en aproximadamente 30 minutos en estaciones de carga rápida.

Aceleración: Logra el 0 a 100 km/h en 5 segundos (4,9 segundos de 0 a 60 mph), una cifra destacada para un SUV de su segmento.

Potencia y Tracción: Entrega una potencia combinada de 338 CV (252 kW) y un torque de 323 lb-pie. La tracción total electrónica (AWD) es estándar en todas las versiones, optimizando el agarre en cualquier superficie.

Versión SE: Equipada con llantas de 18 pulgadas, ofrece la máxima autonomía estimada de 460 km (287 millas).

Versión XSE: Con llantas de 20 pulgadas y un perfil más deportivo, la autonomía se sitúa en unos 430 km (273 millas).

Nota sobre el espacio de carga: Aunque es un vehículo compacto con caída de techo tipo cupé, ofrece una capacidad de maletero de 416 litros con los asientos en posición normal (aproximadamente 720 litros con los asientos abatidos), lo que mejora significativamente la practicidad respecto a la generación anterior.

El habitáculo del C-HR ha sido renovado por completo para ofrecer una experiencia digital y premium:

Conectividad: Incluye una pantalla táctil de 14 pulgadas con el sistema multimedia de Toyota, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Materiales: La versión XSE combina acabados en SofTex con inserciones de gamuza sintética, elevando la percepción de calidad en la cabina.

Seguridad: Incorpora de serie el paquete Toyota Safety Sense 3.0, que incluye monitor de punto ciego, asistencia de estacionamiento con frenado automático y control de crucero adaptativo.

El Toyota C-HR 2026 tiene un precio de venta sugerido que comienza en los $38.450 para el modelo SE (incluyendo gastos de envío), mientras que la versión XSE se sitúa en los $40.450. Se espera que las primeras unidades lleguen a los concesionarios de Estados Unidos durante el mes de marzo de 2026.