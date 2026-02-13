Pequeño pero potente: el Toyota Aygo X Cross sube a los 116 CV en su versión híbrida

Navegación en tiempo real y frenado automático en estacionamiento son algunas de las cartas del nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid.

Toyota lanza el nuevo Aygo X Cross Hybrid, el primer vehículo del segmento A que incorpora un sistema híbrido autorrecargable completo. Al heredar el motor de su hermano mayor, el Yaris, este SUV urbano alcanza los 116 CV, logrando un equilibrio perfecto entre agilidad, bajo consumo de nafta (3,8 l/100 km) y la comodidad de su transmisión automática.

Con el debut del acabado GR SPORT, Toyota no solo ofrece una puerta de entrada accesible a la electrificación, sino que redefine lo que un auto pequeño puede ofrecer en términos de diseño deportivo, tecnología y eficiencia en la ciudad.

Toyota Aygo X Cross Toyota Aygo X Cross Toyota Más potencia y eficiencia con ADN del Yaris La gran novedad de este modelo 2026 es la sustitución del motor convencional por el sistema Hybrid 116. Esta evolución técnica transforma la experiencia de manejo:

Potencia Superior: Al sumar un motor eléctrico al bloque de nafta de 1.5 litros, la potencia total sube a 116 CV , lo que representa una ganancia de 44 CV respecto al modelo anterior.

Consumo Récord: Gracias a su gestión de energía, el consumo combinado baja a solo 3,8 l/100 km , permitiendo ahorrar un litro cada cien kilómetros comparado con la versión no híbrida.

Agilidad Urbana: Con un radio de giro de solo 9,4 metros, es el aliado perfecto para maniobras rápidas y el estacionamiento en calles estrechas. GR SPORT: La cara más deportiva de la ciudad Por primera vez, el Aygo X Cross adopta el acabado GR SPORT, inspirado en la división de competición de Toyota. Esta versión no solo cambia la estética, sino que mejora el comportamiento dinámico:

Ajustes de Chasis: Cuenta con una suspensión específica algo más firme y una dirección más rápida para mayor precisión en las curvas.

Diseño Exclusivo: Se presenta en color bitono Amarillo Mostaza (exclusivo para este acabado), llantas de aleación de 18 pulgadas con detalles rojos y el logotipo GR grabado en el habitáculo.

Interior Tecnológico: Incluye el sistema Toyota Smart Connect con pantalla de 9 pulgadas, navegación online con información de estacionamiento en tiempo real y conectividad inalámbrica para smartphones. Toyota Aygo X Cross Toyota Aygo X Cross Toyota Equipamiento y seguridad de serie Fiel a su filosofía, Toyota no escatima en seguridad incluso en su modelo más compacto. La gama se estructura en cuatro niveles (Play, Like, Chic y GR SPORT) e incluye de serie: