Nissan Ariya Solar Concept: la tecnología que permite cargar el auto con el sol

En el marco del Día de la Energía Limpia, Nissan presentó un prototipo del Ariya capaz de generar su propia energía mediante paneles fotovoltaicos.

El proyecto es el resultado de una colaboración con Lightyear, firma neerlandesa especializada en movilidad solar. El objetivo de Nissan es demostrar que la integración de celdas fotovoltaicas en la carrocería no solo es viable técnicamente, sino que representa una solución real para usuarios en regiones con alta exposición solar.

Ingeniería solar: autonomía y rendimiento en tiempo real El Nissan Ariya Solar Concept utiliza paneles de polímero y vidrio de alta eficiencia distribuidos en el capó, el techo y el portón trasero. Este sistema convierte la radiación solar en corriente continua (DC), gestionada por un controlador inteligente que optimiza el flujo hacia la batería de 87 kWh.

Las pruebas realizadas en distintas ciudades del mundo arrojaron resultados que confirman el potencial de esta tecnología:

Barcelona: El vehículo genera una media de 17,6 km de autonomía adicional por día.

Dubái: Gracias a la mayor radiación, el promedio diario asciende a 21,2 km .

Londres: Incluso en climas nublados, el sistema logra recolectar energía para recorrer 10,2 km diarios.

Eficiencia en movimiento: Durante un trayecto de dos horas (80 km), el auto puede generar 0.5 kWh, lo que equivale a unos 3 km de autonomía "limpia" ganada mientras se conduce. Desempeño eléctrico y tracción e-4ORCE El Ariya sobre el cual se basa este concepto es un referente en confort y tecnología. La versión equipada con la batería de mayor capacidad ofrece una potencia de 242 CV y un torque instantáneo de 300 Nm. En sus variantes de tracción integral e-4ORCE, la potencia se eleva hasta los 306 CV o incluso 435 CV en la versión Nismo, garantizando una respuesta ágil tanto en ciudad como en ruta.

La implementación de los paneles solares no solo mejora la autonomía, sino que simplifica la logística del usuario. En un trayecto promedio anual de 6.000 km, la frecuencia de visitas a estaciones de carga podría reducirse de 23 a solo 8 sesiones al año, facilitando incluso el estacionamiento prolongado en exteriores, donde el vehículo continúa recuperando energía de forma pasiva.