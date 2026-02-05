Acura RDX 2027: la cuarta generación debutará con un inédito motor híbrido

En el marco de su 40.° aniversario, Acura presentó un adelanto del RDX 2027. Este modelo marcará el inicio de una nueva era electrificada para la marca.

Acura anunció el desarrollo de la cuarta generación del RDX, confirmando que este SUV compacto será el encargado de estrenar el primer sistema de propulsión híbrido-eléctrico de dos motores en la historia de la marca.

Con un lanzamiento previsto para los próximos dos años, esta evolución estratégica busca equilibrar el alto rendimiento con la eficiencia energética, integrándose en una oferta que combinará modelos a nafta, híbridos y eléctricos. Para preparar el terreno, Acura informó que la producción del modelo actual cesará a finales de 2026.

Este hito coincide con el 40.° aniversario de la compañía y refuerza el legado de un vehículo que, tras tres generaciones, ya superó las 850.000 unidades vendidas en Norteamérica. El nuevo RDX híbrido mantendrá la ingeniería avanzada que caracteriza a la marca, adaptándose a las nuevas exigencias de sustentabilidad del mercado premium.

El primer híbrido de Acura: potencia y eficiencia La gran novedad de la cuarta generación es la incorporación del sistema híbrido-eléctrico de dos motores. Aunque los detalles técnicos finales se revelarán más adelante, esta configuración promete:

Rendimiento: Se espera que la combinación de los motores eléctricos con un propulsor térmico entregue una potencia superior a los 280 CV , mejorando la respuesta inmediata de torque característica de los electrificados.

Tracción SH-AWD: Es altamente probable que el nuevo RDX evolucione el sistema Super Handling All-Wheel Drive, utilizando el motor eléctrico trasero para una vectorización de par más precisa y eficiente.

Estrategia Multi-energía: Acura busca satisfacer a diversos perfiles de clientes, ofreciendo este híbrido como el paso intermedio ideal antes de la transición total a su gama de vehículos 100% eléctricos. Acura RDX 2027 Acura RDX 2027 Acura Dos décadas de evolución tecnológica Desde su debut en 2007, el RDX ha sido un pionero en introducir tecnologías de alto desempeño en el segmento de los SUV compactos: