Peugeot arranca 2026 con fuerza: el 208 lidera las ventas
En un mercado que en España se encuentra casi estancado, Peugeot demuestra su fortaleza con 6.132 matriculaciones.
El desempeño de Peugeot en enero no solo destaca por el volumen, sino también por su penetración en sectores clave. Con una cuota del 7,1% en el mercado total y un crecimiento del 44% en el segmento de turismos, Peugeot reafirma su estrategia basada en la fabricación nacional y una oferta electrificada que ya representa una parte sustancial de su mix de ventas.
El dominio del "Made in Spain": 208 y 2008
La apuesta industrial de Peugeot en la península ibérica rinde frutos en los rankings de ventas. Los modelos producidos en las plantas del Grupo Stellantis en Zaragoza y Vigo lideran sus respectivos segmentos:
Te Podría Interesar
Peugeot 208: El utilitario zaragozano es el líder indiscutido de enero con 2.055 unidades vendidas. Su gama incluye versiones de combustión y el E-208, que ofrece hasta 156 CV y una autonomía de unos 400 km.
Peugeot 2008: El SUV compacto ensamblado en Vigo registró 1.453 unidades, situándose en el séptimo puesto del mercado general. Sus variantes híbridas de 136 CV y eléctricas de hasta 156 CV son pilares de su éxito.
Éxito en vehículos comerciales y canal de empresas (B2B)
Más allá de los particulares, Peugeot mantiene una posición privilegiada en el ámbito profesional, donde la fiabilidad y el costo operativo son determinantes:
Vehículos Comerciales: Con 1.427 matriculaciones, la marca alcanzó un 10,7% de cuota de mercado, asegurando un puesto en el podio de furgones y furgonetas.
Ventas a Empresas: En el canal B2B, Peugeot se afianza en el Top 3 con 2.930 vehículos y una penetración del 7,9%, demostrando la competitividad de sus flotas para el sector corporativo.
Ayudas a la compra: el nuevo Plan Auto 2030
Para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica con modelos como el E-208 o el E-2008, el 2026 trae novedades fiscales importantes en España. El nuevo Plan Auto 2030 (sustituto del Moves III) simplifica el acceso a las subvenciones:
-
Ayudas directas: Los descuentos de hasta 7.000 € (con achatarramiento) ahora se aplican directamente en la factura del concesionario, eliminando las esperas burocráticas de ejercicios anteriores.
Beneficios urbanos: Estos modelos cuentan con etiqueta Cero Emisiones, lo que permite el libre acceso a Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ventajas en el estacionamiento regulado de las grandes ciudades españolas.