Peugeot inició la comercialización del nuevo 408: precio y detalles

Peugeot Argentina anuncia la llegada del nuevo 408, un modelo que viene a ampliar la renovación de la oferta de alta gama de la marca en Argentina, con una silueta única dentro de la oferta generalista. El Peugeot 408 combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé, convirtiéndose en un vehículo único en su categoría.

Este lanzamiento no solo enriquece y amplia la gama de productos, sino que también reafirma el compromiso de Peugeot de ofrecer propuestas que combinan un diseño disruptivo e innovador a lo que suma el máximo nivel en términos de tecnología, equipamiento, y confort.

La línea 400 tiene una importante historia en nuestro país con modelos emblemáticos que acompañaron la vida de miles de familias argentinas. La marca propuso una saga de sedanes importados y de producción local, donde además de ofrecer diseños atractivos, aseguraban confort, habitabilidad, con un comportamiento dinámico único. El lanzamiento del nuevo Peugeot 408 viene a posicionarse en un lugar distinto que le hace honor al importante legado de esta saga, con una visión audaz y disruptiva.

El modelo se distingue por un diseño que combina fuerza, dinamismo y elegancia. Su silueta se ve realzada por un trabajo de precisión en cada una de sus líneas, especialmente en la parte frontal, con la integración del capó y el guardabarros, sin un corte visible entre ambos, reforzando la sensación de solidez y continuidad visual. Esta solución de diseño no solo aporta una estética más fluida y armoniosa, sino que también mejora la aerodinámica del vehículo al reducir interrupciones en el flujo de aire.

Las llantas de 20 pulgadas de diseño disruptivo presentan una forma geométrica encerrada en un círculo, sorprenden con el vehículo detenido y crean un efecto visual espectacular a baja velocidad

El nuevo Peugeot 408 está disponible en 4 colores: Azul Obsession, Blanco Okenite, Gris Selenium y el Negro Perla Nera.

Qué motor tiene el nuevo Peugeot 408

En Argentina, el nuevo Peugeot 408 llega en su versión más sofisticada y equipada, la GT, que incorpora un motor turbo nafta de 1.6 litros que desarrolla una potencia de 215 HP y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades. Este conjunto asegura un equilibrio ideal entre performance, confort de marcha y eficiencia, reforzando el ADN de Marca, donde la experiencia de conducción siempre termina siendo un factor clave de elección.

En el interior del habitáculo, el PEUGEOT i-Cockpit 3D forma parte de las características únicas como un volante ergonómico y calefaccionado, que agrupa los mandos del sistema multimedia y de determinadas ayudas a la conducción.

Situada a la altura de los ojos y por encima del volante, la nueva instrumentación digital dispone de una pantalla digital de 10 pulgadascon tecnología 3D. Esta instrumentación digital ofrece diferentes modos de presentación que se pueden modificar desde los mandos correspondientes.

El diseño del panel central del nuevo Peugeot 408 se basa en una arquitectura “high-vent”, que sitúa los aireadores en posición elevada justo delante de la cabeza de los ocupantes, lo que favorece su confort térmico.

En cuanto a protecciones, el Peugeot 408 refuerza su compromiso con la protección y la practicidad diaria. El desbloqueo y bloqueo manos libres, junto con el plip de llaves con apertura automática del baúl, facilitan el ingreso al vehículo con total comodidad. Además, el modelo dispone de supercondenación de puertas y una alarma perimétrica, volumétrica y de levantamiento, que brindan una protección integral frente a intentos de intrusión o movimiento indebido del vehículo.

Cuál es el precio del Peugeot 408

El nuevo Peugeot 408 GT sale a la venta en la Argentina en dólares e IVA incluido a: USD 52.200.