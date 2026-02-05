Volkswagen Tukan: la nueva pick-up producida en la región revela su nombre y color
Como parte de una inversión de 20.000 millones de reales en América del Sur, la nueva Volkswagen Tukan será producida en Brasil a partir de 2027.
El anuncio se realizó en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), vinculando el lanzamiento con el patrocinio de Volkswagen a las selecciones nacionales. La Tukan, diseñada íntegramente en la región, competirá en un segmento en expansión, ofreciendo una propuesta que combina robustez con un fuerte componente emocional y regional.
Tukan: Identidad regional y vocación global
El nombre "Tukan" fue seleccionado tras un riguroso proceso de validación estratégica que involucró a equipos de marketing, diseño y legales de toda América del Sur y Alemania.
Significado: Inspirado en el tucán, ave nativa de las Américas, el nombre busca reflejar exclusividad, presencia marcada y colores vibrantes.
Atributos: Se buscó una denominación corta, fuerte y de fácil pronunciación en diferentes idiomas, facilitando su potencial de exportación desde la planta de Paraná.
Segmento: Aunque Volkswagen no reveló detalles técnicos finales, la Tukan se posicionará en un segmento inédito para la marca, situándose entre la Saveiro y la Amarok, para competir directamente con modelos como la Fiat Toro y la Ford Maverick.
El regreso del Amarelo Canário
La elección del color de lanzamiento no es meramente estética; es una declaración de principios. El Amarelo Canário ha estado presente en hitos de la marca como el Gol, el Fox y el New Beetle, y ahora regresa en una versión más madura y sobria.
Conexión Emocional: El amarillo representa la audacia y la energía de la cultura brasileña, conectándose con el imaginario colectivo de los usuarios de la región.
Imponencia: Para la Tukan, este color fue retrabajado por el equipo de Color, Materiales y Acabados (CMF) para resaltar las líneas de diseño, transmitiendo confianza y solidez en una pick-up que promete un alto desempeño.
Potencia Estimada: Si bien los datos mecánicos se mantienen bajo reserva, se espera que la Tukan incorpore motorizaciones TSI de última generación, con potencias que podrían rondar los 170 CV o 185 CV en sus versiones tope de gama, incluyendo opciones híbridas.
Inversión y futuro en América del Sur
La Volkswagen Tukan forma parte de la ofensiva de 21 nuevos lanzamientos que la marca tiene previstos hasta 2028. La producción confirmada para 2027 en São José dos Pinhais reafirma la capacidad de la ingeniería local para desarrollar productos con relevancia global.