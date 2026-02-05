Volkswagen Tukan: la nueva pick-up producida en la región revela su nombre y color

Como parte de una inversión de 20.000 millones de reales en América del Sur, la nueva Volkswagen Tukan será producida en Brasil a partir de 2027.

El anuncio se realizó en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), vinculando el lanzamiento con el patrocinio de Volkswagen a las selecciones nacionales. La Tukan, diseñada íntegramente en la región, competirá en un segmento en expansión, ofreciendo una propuesta que combina robustez con un fuerte componente emocional y regional.

Tukan: Identidad regional y vocación global El nombre "Tukan" fue seleccionado tras un riguroso proceso de validación estratégica que involucró a equipos de marketing, diseño y legales de toda América del Sur y Alemania.

Significado: Inspirado en el tucán, ave nativa de las Américas, el nombre busca reflejar exclusividad, presencia marcada y colores vibrantes.

Atributos: Se buscó una denominación corta, fuerte y de fácil pronunciación en diferentes idiomas, facilitando su potencial de exportación desde la planta de Paraná.

Segmento: Aunque Volkswagen no reveló detalles técnicos finales, la Tukan se posicionará en un segmento inédito para la marca, situándose entre la Saveiro y la Amarok, para competir directamente con modelos como la Fiat Toro y la Ford Maverick. Volkswagen Tukan Volkswagen Tukan Volkswagen El regreso del Amarelo Canário La elección del color de lanzamiento no es meramente estética; es una declaración de principios. El Amarelo Canário ha estado presente en hitos de la marca como el Gol, el Fox y el New Beetle, y ahora regresa en una versión más madura y sobria.