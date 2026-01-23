Así le fue a la división de vehículos comerciales de Volkswagen en 2025

La división de Vehículos Comerciales de Volkswagen entregó un total de 393.700 vehículos a sus clientes el año pasado (si se incluye Norteamérica con el ID. Buzz, la cifra asciende a 401.000). A nivel mundial, el ID. Buzz registró un fuerte crecimiento del 102% con respecto al año anterior: 60.700 clientes de todo el mundo escogieron este modelo.

Con un aumento del 31% y 38.700 unidades entregadas, el Multivan registró el mejor año de su larga historia. En 2025 , la marca duplicó el número de vehículos totalmente eléctricos hasta alcanzar las 65.900 unidades en todo el mundo, lo que corresponde a una cuota del 16,4%.

El ID. Buzz sigue siendo el vehículo eléctrico líder en el segmento B en Europa y continúa siendo muy popular entre los clientes profesionales: alrededor del 46% son versiones Cargo. VWCV ampliará este segmento en 2026 y también presentará el ID. Buzz Cargo de batalla larga. A pesar de la difícil situación del mercado y las condiciones aduaneras, el año pasado se entregaron 7.300 unidades del ID. Buzz en Norteamérica, lo que eleva el total de entregas a 60.700 vehículos.

El Multivan encarna la promesa de la marca Volkswagen Vehículos Comerciales : espacio para todas las necesidades y sueños. 2025 fue el año más fuerte hasta la fecha este modelo. Gracias a un crecimiento del 31% y un volumen de entregas de 38.700 vehículos, el Multivan superó la cifra de todos los años anteriores. Sobre la misma base, en 2025 se añadieron otros 14.200 modelos California.

El nuevo Transporter se introdujo en otros mercados el año pasado. En 2026, los clientes tendrán una variedad aún mayor de modelos entre los que elegir: 13 variantes de carrocería, incluida la legendaria Transporter con doble cabina, once opciones de propulsión, incluidas las nuevas versiones PHEV y BEV con tracción total, hasta nueve metros cúbicos de volumen de carga, más de cuatro metros cuadrados de superficie de carga, cargas útiles de hasta 1,33 toneladas y capacidades de remolque de hasta 2,3 toneladas – ofreciendo la configuración adecuada para cada aplicación.

Caddy vuelve a superar claramente las 100.000 unidades

En 2025, el Caddy volvió a superar con creces la marca de las 100.000 unidades: las 110.400 unidades vendidas representan otro aumento con respecto al año anterior (107.200). Desde 2025, la furgoneta de reparto urbano de VWCV también está disponible en versión PHEV, lo que permite una conducción puramente eléctrica (al igual que el ID. Buzz, el Transporter, el Multivan y el California) convirtiéndose en la versión moderna de la furgoneta familiar y del vehículo de reparto urbano para clientes particulares y comerciales.

Crafter continúa su trayectoria de crecimiento y la ampliación de la planta asegura un futuro eléctrico

El Crafter, el vehículo comercial más grande de VWCV, volvió a aumentar sus entregas en 2025, alcanzando las 73.000 unidades (año anterior: 71.900). En diciembre de 2025 se colocó la primera piedra para la ampliación de la producción de la próxima generación del e Crafter en la planta de Wrzenia, Polonia. Esto permitirá al Crafter completar la gama eléctrica de VWCV en el futuro.

Las dificultades de Volkswagen Amarok en Europa

La nueva Amarok alcanzó las 30.100 unidades entregadas, por debajo de la cifra del año anterior, que fue de 33.700, debido principalmente a la retirada progresiva de la primera generación de Amarok en Sudamérica. En 2025 solo se entregaron 1.000 vehículos a clientes de esa región, frente a los 18.400 del año anterior.

En Volkswagen Turismos se está trabajando a pleno rendimiento en el sucesor de la Amarok para el mercado sudamericano. A finales de 2025, Volkswagen Vehículos Comerciales presentó el Amarok Dark Label en los primeros mercados, un elegante pick-up con tracción total que ya contaba con muchos adeptos en su generación anterior.