MG S6 EV: así es el nuevo SUV 100% eléctrico para familias

El octavo vehículo 100% eléctrico lanzado por MG en Europa es un amplio SUV eléctrico que marca nuevas referencias en el segmento C-SUV. Fiel a su compromiso de hacer accesibles las últimas tecnologías y la electrificación más avanzada, el nuevo MGS6 EV ofrece la mejor relación valor-precio del mercado.

Los MG6S EV Long Range 4x2 (45.990 euros) y Dual Motor AWD (48.990 euros), pueden adquirirse a partir de 37.789 euros y 40.789 euros con todos los descuentos, y ayudas del Plan “Made For Europe” de MG España y del Plan Auto+ del Gobierno.

La versión Long Range 4x2 del MG S6 EV dispone de un avanzado y potente motor eléctrico, con 244 HP (180 kW) y 350 Nm y de propulsión trasera. La versión AWD incorpora un segundo motor y ofrece una potencia combinada de 361 HP (266 kW), con 540 Nm de par.

Ambas versiones equipan una avanzada batería de batería NCM de elevada densidad energética y 77 kWh de capacidad. Esa elevada capacidad, unidad a unos bajos consumos –gracias a la eficiencia del sistema y a la avanzada aerodinámica- de 16,6 kWh/100 km (combinado WLPL, Long Range 4x2) y de 18,1 6 kWh/100 km (AWD), le permiten disponer de una gran autonomía en cualquiera de sus dos versiones. El nuevo MGS6 EV Long Range 4x2 ofrece 530 kilómetros en ciclo combinado (700 en ciclo urbano), mientras que la versión AWD ofrece 485 y 627 kilómetros, respectivamente.

Esto valores se combinan con unas grandes prestaciones: 200 km/h de velocidad máxima en ambos modelos y 7,3 segundos en el 0-100 km/h (4x2) y 5,1 segundos (AWD). En ambos casos las prestaciones de carga también son muy rápidas, gracias a la tensión máxima de funcionamiento 437 V, al cargador embarcado de 11 kW de potencia, a los 144 kW de potencia de carga máxima en un cargador CC, donde el MGS6 EV es capaz de cargar del 10 al 80% de sus baterías en solo 38 minutos

SUV MG S6: un interior de otro nivel por espacio y confort

El interior este modelo subraya el compromiso de MG de combinar la mejor tecnología posible con una atmósfera líder en su clase, ofreciendo al mismo tiempo amplios niveles de confort, tecnología y espacio interior para acomodar cómodamente a una familia de cinco personas.

El nuevo MGS6 EV es el tercer modelo de MG en utilizar la reconocida Modular Scalable Platform, que proporciona una dinámica de conducción sobresaliente junto con un habitáculo excepcionalmente amplio y confortable. EL diseño inteligente de la carrocería y la tecnología de batería ultrafina (diseño horizontal de celdas de 110 mm) son los otros elementos clave para lograr un espacio interior que establece nuevas referencias en su segmento por sus cotas de anchura, altura y espacio para las piernas.

Los amplios asientos están tapizados en una combinación de cuero ecológico gris y ante, con acabados efecto carbono. Todos los asientos del habitáculo están calefactados, mientas que los delanteros añaden ventilación y reglajes eléctricos.

La capacidad de carga del SUV es igual de sobresaliente. El baúl ofrece 674 litros, ampliables hasta 1.910 litros con los asientos traseros rebatidos. El compartimento delantero proporciona hasta 124 litros adicionales. Y hay más de 30 soluciones de almacenamiento y practicidad repartidas por el habitáculo, incluido un amplio compartimento bajo la consola central.

MG S6 EV SUV MG S6 EV SUV

El interior sigue las líneas maestras del diseño exterior, con superficies limpias y ambiente acogedor. Se emplean materiales de tacto suave en todo el habitáculo y los detalles estilísticos incluyen salidas de aire ocultas e integradas. Las dos versiones incorporan un techo panorámico fijo (con cortinilla eléctrica) de 1,96 m2 que aporta luminosidad natural e incrementa la sensación de espacio.

Todas las variantes incorporan una pantalla de instrumentación de alta definición de 10,25 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 12,8 pulgadas, al que se suma un Head-Up Display con realidad aumentada que muestra información clave del vehículo y de seguridad, así como indicaciones de navegación. El sistema es compatible ofrece servicios en directo (tiempo, el tráfico en directo, YouTube, Spotify, TikTok y Amazon Music), además de un planificador de viajes.

Atendiendo a las opiniones de los clientes, el MGS6 EV incorpora mandos y botones físicos integrados en la consola central para controlar funciones principales como calefacción, ventilación y sistema de audio. El avanzado sistema de Audio con 11 altavoces, y la carga (de 50 W de potencia) y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay TM y Android Auto TM también vienen de serie en toda la gama.

Seguridad del SUV MG S6 EV

El MGS6 EV está concebido con un enfoque integral en la seguridad y ha obtenido la calificación de 5 estrellas Euro NCAP, con un 92% en protección de ocupantes adultos. Más del 80 % de la carrocería está fabricado con acero de alta resistencia, un porcentaje líder en la industria, incluyendo partes de utra alta resistencia y estampadas en caliente.

El SUV incorpora siete airbags de serie (frontales, laterales, de cortina y central delantero) y el sistema MG Pilot, que integra tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, como el Control de crucero adaptativo (ACC) con asistente de crucero inteligente (ICA); Frenado de emergencia activo con detección de peatones y bicicletas; Asistente de mantenimiento de carril (LKA) con sistema de aviso de salida de carril (LDWS); Asistente en atascos de tráfico (TJA); Asistente inteligente de límite de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico; Sistema de supervisión del conductor (DMS); Detección de ángulo muerto (BSD); Asistente de cambio de carril (LCA); Alerta activa de tráfico cruzado trasero (RCTA + RCTB); Advertencia de apertura de puerta (DOW) y Asistente inteligente de luces largas.