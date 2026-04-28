El nuevo Jeep Avenger: el SUV cada vez más cerca de la región

El Jeep Avenger fabricado en la región tendrá nuevo diseño y llegará en breve al mercado brasileño, para luego expandir su arribo hacia otros mercados de Sudamérica.

A través de un comunicado, Stellantis confirmó que el Jeep Avenger "está cada vez más cerca". En el comunicado también se menciona que el nuevo modelo será reconocido en todas las calles por sus siete salidas de ventilación en la parrilla, aunque cabe aclarar que en Brasil adoptará un diseño diferente al que ya se conoce.

Para el mercado sudamericano, se espera que el Avenger adopte el motor 1.0 Turbo (T200) de Stellantis, pero con la incorporación de un sistema de hibridación suave (Mild-Hybrid). Esta combinación busca un equilibrio óptimo entre la respuesta ágil en ciudad y un consumo de combustible reducido, alineándose con las nuevas normativas de emisiones.

Características del Jeep Avenger Producción Jeep Avenger Producción Jeep Avenger

El Jeep Avenger es el primer modelo de la marca que se produce en el estado de Río de Janeiro, compartiendo infraestructura con modelos de Citroën como el C3 y el Basalt. Para su fabricación, se han destinado inversiones que incluyen la actualización de procesos con más de 300 robots y altos estándares de automatización.

El Polo Industrial Porto Real, en Río de Janeiro, ha marcado un hito en su historia al ver salir de su línea de montaje las primeras unidades de prueba del Jeep Avenger. Este movimiento estratégico de Stellantis no solo celebra los 25 años de la planta brasileña, sino que confirma la llegada del modelo más compacto y accesible de Jeep a la región, posicionándose por debajo del Renegade.