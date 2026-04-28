Beijing 2026: BYD domina con tecnología de vanguardia y el avance chino redefine la industria automotriz

El Auto China 2026 (Beijing International Automotive Exhibition), que se realizó recientemente en la capital china, volvió a confirmar que el futuro del automóvil se escribe en Beijing. Con 1.451 vehículos expuestos, 181 premieres mundiales y 71 concept cars, el salón batió récords de escala y mostró el liderazgo indiscutido de la industria china en electrificación, innovación y velocidad de desarrollo.

BYD fue, sin dudas, la gran protagonista. La marca ocupó por completo el pabellón E3 y presentó un abanico impresionante de novedades bajo sus distintas divisiones (BYD, Denza, Fangchengbao y Yangwang). Entre los modelos más destacados estuvieron los nuevos SEAL 08 y SEALION 08, los “dual flagships” de la serie Ocean equipados con la segunda generación de la batería Blade, suspensión neumática Disus-A y el revolucionario sistema Flash Charging.

Este último tecnología robó todas las miradas: capaz de cargar del 10 al 70% en solo 5 minutos y del 10 al 97% en 9 minutos (“ready in 5, full in 9”). BYD realizó demostraciones en cámara fría a -30 °C (incluso con pruebas cercanas a los -35 °C), donde el vehículo pasó del 20 al 97% de carga en solo 12 minutos, eliminando prácticamente la ansiedad por la recarga incluso en condiciones extremas.

Otros destacados de BYD fueron el supercar eléctrico Denza Z (más de 1.000 caballos y aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos), el concept familiar OCEAN-V, la serie Formula de Fangchengbao (incluyendo el radical Formula X) y el Yangwang U9 Xtreme, la versión más extrema del hiperdeportivo eléctrico.

DENZA Z Cabrio DENZA Z Cabrio

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, resumió el momento de la marca durante el salón: “Flash charging es tan importante para BYD porque resuelve la última barrera de adopción del vehículo eléctrico. Ahora podemos competir de igual a igual con el motor de combustión”. Li también enfatizó la estrategia global de la compañía, que crece fuertemente sin depender del mercado estadounidense y con foco especial en Latinoamérica, donde la planta de Brasil ya tiene pedidos por 100.000 unidades (50.000 para Argentina y 50.000 para México).

Stella Li Vicepresidente ejecutiva de BYD Stella Li Vicepresidente ejecutiva de BYD

Presencia occidental y otras novedades destacadas

Aunque las marcas chinas coparon el protagonismo, las occidentales y joint ventures estuvieron presentes con propuestas adaptadas al mercado local. BMW presentó la versión de distnacia entre ejes extendida (Long Wheelbase) del nuevo BMW iX3, uno de los modelos clave de su plataforma Neue Klasse desarrollada específicamente para China, junto con el concept iX3 Flow Edition.

Otro modelo que llamó la atención fue el Haval Raptor Plus de Great Wall Motor (GWM), un SUV robusto con capacidades off-road que refuerza la oferta de la marca en el segmento de todoterrenos electrificados o híbridos.

Además, la nueva marca Freelander (resultado de la joint venture entre Chery y Jaguar Land Rover) exhibió su Freelander Concept 97, un atractivo SUV eléctrico que combina diseño británico icónico con tecnología china avanzada (incluyendo sistemas de Huawei). Apenas semanas después del concept, ya se mostró la versión de producción cercana del Freelander 8, que llegará al mercado chino en la segunda mitad de 2026.

Freelander nueva marca del Grupo Chery Freelander nueva marca del Grupo Chery

Un anuncio relevante para el mercado latinoamericano fue la consolidación de Leapmotor, la marca del grupo Stellantis (dueño de Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, entre otras). Leapmotor presentó su lineup completo (incluyendo los B-series, C-series, D19, D99 y el deportivo B05/Lafa 5 Ultra) y avanza con fuerza en su expansión global. Gracias a la joint venture con Stellantis, la marca china con respaldo europeo llegará con mayor fuerza a Sudamérica, aprovechando la red de concesionarios y servicio del grupo en la región.

Un mensaje revelador para la industria

Más allá de los autos individuales, el Salón de Beijing 2026 dejó un mensaje claro y disruptivo: la industria automotriz china no solo alcanzó a Occidente, sino que lo superó en velocidad de innovación, costo y tecnología. Baterías de próxima generación, carga ultra-rápida en condiciones extremas, integración de inteligencia artificial, suspensiones activas y una oferta que cubre desde vehículos accesibles hasta hiperdeportivos de más de 1.000 caballos demuestran que China se consolidó como el nuevo epicentro mundial del desarrollo automotriz.

Para la industria global esto significa una competencia feroz que beneficiará a los consumidores con vehículos más avanzados, eficientes y accesibles. Para los mercados de Latinoamérica, representa una oportunidad histórica de acceder a tecnología de última generación a precios competitivos y acelerar la transición energética. El mensaje de Beijing 2026 es inequívoco: el futuro eléctrico ya llegó… y habla chino.