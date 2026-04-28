Porsche 911 GT3 S/C: el nuevo descapotable manual de 510 CV

El nuevo Porsche 911 GT3 S/C llega con 510 CV, caja manual y techo automático, buscando la máxima conexión entre piloto y máquina.

La familia GT de Porsche suma un integrante que redefine el placer de conducción: el 911 GT3 S/C. Este modelo combina la ligereza extrema del 911 S/T con el icónico motor atmosférico del GT3, permitiendo por primera vez disfrutar del sonido del bóxer a 9.000 rpm con una capota totalmente automática.

A diferencia del exclusivo Speedster, el GT3 S/C no es una edición limitada, posicionándose como la única variante descapotable biplaza pura de la gama actual.

Ingeniería de Construcción Ligera: Menos de 1.500 kg A pesar de incorporar el mecanismo hidráulico de la capota, Porsche ha logrado mantener el peso en apenas 1.497 kg mediante el uso extensivo de materiales de competición:

Fibra de Carbono (CFRP): Presente en el capó, las aletas delanteras, las puertas, las barras estabilizadoras y la placa de refuerzo del chasis.

Magnesio: Utilizado en la estructura de la capota y en las llantas de tuerca central (20" delanteras y 21" traseras), lo que reduce la masa no suspendida en 9 kg.

Frenos Cerámicos (PCCB): Equipados de serie, ahorran más de 20 kg frente a los discos de fundición convencionales.

Batería de Ion-Litio: Una unidad de 40 Ah que recorta otros 4 kg al conjunto. Porsche 911 GT3 S/C Porsche 911 GT3 S/C Porsche Motor y Transmisión: El paraíso del conductor El corazón del GT3 S/C es el motor bóxer de 4.0 litros y seis cilindros, ajustado para ofrecer una respuesta inmediata:

Potencia: 510 CV (375 kW) y 450 Nm de par máximo.

Transmisión: Disponible exclusivamente con caja manual de seis velocidades , con relaciones cortas heredadas del 911 S/T para una aceleración más viva.

Performance: Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 313 km/h .

Tecnología de escape: Equipado con cuatro catalizadores para cumplir normativas actuales, pero optimizado para que el rugido atmosférico inunde el habitáculo al abrir el techo. Capota Automática y Aerodinámica El diseño se aleja de la "doble burbuja" del Speedster para integrar la capota automática de la gama 911 actual, fabricada en tela sobre una estructura de magnesio: