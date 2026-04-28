Porsche 911 GT3 S/C: el nuevo descapotable manual de 510 CV
El nuevo Porsche 911 GT3 S/C llega con 510 CV, caja manual y techo automático, buscando la máxima conexión entre piloto y máquina.
La familia GT de Porsche suma un integrante que redefine el placer de conducción: el 911 GT3 S/C. Este modelo combina la ligereza extrema del 911 S/T con el icónico motor atmosférico del GT3, permitiendo por primera vez disfrutar del sonido del bóxer a 9.000 rpm con una capota totalmente automática.
A diferencia del exclusivo Speedster, el GT3 S/C no es una edición limitada, posicionándose como la única variante descapotable biplaza pura de la gama actual.
Ingeniería de Construcción Ligera: Menos de 1.500 kg
A pesar de incorporar el mecanismo hidráulico de la capota, Porsche ha logrado mantener el peso en apenas 1.497 kg mediante el uso extensivo de materiales de competición:
Fibra de Carbono (CFRP): Presente en el capó, las aletas delanteras, las puertas, las barras estabilizadoras y la placa de refuerzo del chasis.
Magnesio: Utilizado en la estructura de la capota y en las llantas de tuerca central (20" delanteras y 21" traseras), lo que reduce la masa no suspendida en 9 kg.
Frenos Cerámicos (PCCB): Equipados de serie, ahorran más de 20 kg frente a los discos de fundición convencionales.
Batería de Ion-Litio: Una unidad de 40 Ah que recorta otros 4 kg al conjunto.
Motor y Transmisión: El paraíso del conductor
El corazón del GT3 S/C es el motor bóxer de 4.0 litros y seis cilindros, ajustado para ofrecer una respuesta inmediata:
Potencia: 510 CV (375 kW) y 450 Nm de par máximo.
Transmisión: Disponible exclusivamente con caja manual de seis velocidades, con relaciones cortas heredadas del 911 S/T para una aceleración más viva.
Performance: Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 313 km/h.
Tecnología de escape: Equipado con cuatro catalizadores para cumplir normativas actuales, pero optimizado para que el rugido atmosférico inunde el habitáculo al abrir el techo.
Capota Automática y Aerodinámica
El diseño se aleja de la "doble burbuja" del Speedster para integrar la capota automática de la gama 911 actual, fabricada en tela sobre una estructura de magnesio:
Operación rápida: Se abre o cierra en 12 segundos a velocidades de hasta 50 km/h.
Deflector eléctrico: Un paravientos integrado se despliega en solo 2 segundos para reducir turbulencias.
Flap Gurney: Por primera vez en un cabriolet, el alerón trasero retráctil incluye este pequeño apéndice para mejorar la carga aerodinámica, junto al difusor trasero del GT3.
Personalización: Paquete Street Style
Para quienes buscan una estética más radical, Porsche Exclusive Manufaktur ofrece el paquete Street Style:
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Exterior: Gráficos en rojo Pyro, llantas en gris Slate Neo y pinzas de freno en color Victory Gold.
Interior: Tapicería de piel bicolor, costuras en rojo Guardia y una palanca de cambios con pomo de madera laminada, un guiño a los clásicos de competición.
Almacenamiento: Una caja ligera opcional de 80 litros que se ancla en la parte trasera (donde irían los asientos) para viajes largos.