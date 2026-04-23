Toyota Argentina celebra los 10 años de su Centro de Visitas en Zárate

Toyota fue pionera en el país en crear un centro de visitas concebido como un espacio de encuentro y aprendizaje, pensado para motivar a jóvenes y estudiantes a continuar su formación.

Desde su inauguración en 2016, el Centro de Visitas de Toyota Argentina mantiene sus puertas abiertas a la comunidad. Es un espacio que le permite a Toyota conectarse con sus públicos clave: clientes, cadena de valor, universidades, escuelas, empresas, periodistas y representantes del gobierno.

El centro recibe aproximadamente 15.000 visitas al año. El 60% corresponde a universidades nacionales e internacionales, además de escuelas secundarias y terciarias. Durante las visitas, los asistentes pueden conocer el proceso de fabricación y algunos de los fundamentos del Sistema de Producción Toyota (TPS).

Jornada a cargo del Club Toyota En el marco del décimo aniversario, se llevó a cabo un evento que reunió a más de 100 personas, entre empleados y familiares, periodistas, clientes del Club Toyota, miembros de la comunidad, autoridades municipales y directivos de la compañía. Durante la jornada, se realizó un recorrido por la línea de producción de Hilux y SW4 y se visitó la planta de Hiace. Además, hubo una entrevista especial al piloto y embajador de la marca Matías Rossi.

De la planta de Zárate salen diariamente cerca de 800 unidades de Hilux y SW4 Foto: Toyota De la planta de Zárate salen diariamente cerca de 800 unidades de Hilux y SW4 Foto: Toyota

“Estos 10 años reflejan el valor que tiene el Centro de Visitas para Toyota. Es un espacio que nos permite abrir nuestras puertas, compartir nuestra cultura y seguir construyendo un vínculo cercano con la comunidad. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañaron en este aniversario y a todos los que, a lo largo de estos 10 años, nos visitaron”, afirmó Fernanda Pérez Cometto, gerente general de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Toyota Argentina.