Toyota inaugura el Centro Técnico de Baterías para Yaris Cross en Brasil

Toyota inaugura este mes un centro técnico para el ensamblado de baterías de vehículos híbridos en su planta de Sorocaba, San Pablo. Con este paso, la compañía se convierte en la primera terminal automotriz de la región en localizar esa etapa estratégica de la cadena de valor de electrificación en este segmento.

“Al localizar el ensamblaje de baterías, desarrollamos competencias técnicas en nuestros profesionales y creamos una plataforma para abastecer a toda América Latina”, afirmó Evandro Maggio, presidente de Toyota do Brasil. Las baterías ensambladas en el nuevo Centro Técnico de Baterías estarán inicialmente destinadas 100% al nuevo Yaris Cross en su versión híbrida, que se comercializa en Argentina desde febrero.

Este avance productivo es un nuevo paso en la estrategia de electrificación de Toyota en América Latina y su estrategia de tecnologías múltiples (“Multi-Pathway”). Desde el lanzamiento del Prius en 2009, Toyota fue pionera y líder en el mercado de vehículos electrificados. Desde entonces, la marca lleva vendidos alrededor de 50.000 vehículos híbridos en Argentina. Actualmente, cerca del 50% de las ventas de Corolla, Corolla Cross y Yaris Cross corresponde a vehículos híbridos.

Las baterías producidas en Sorocaba, Brasil, son de tecnología de ion-litio, pieza clave para la transición energética. Con una capacidad anual de aproximadamente 50.000 packs, la operación cubrirá íntegramente la demanda del nuevo SUV durante 2026, tanto para el consumo regional como para la exportación. Esta decisión permite acortar la cadena logística y aumentar la competitividad de la producción regional a largo plazo.

¿Cómo funcionan las baterías en un auto híbrido auto-recargable?

En el Yaris Cross Hybrid, la batería de alta tensión de ion-litio trabaja de forma integrada con los motores eléctricos del sistema. No requiere carga externa, ya que la energía se genera automáticamente a través del frenado regenerativo y mediante la acción del motor a combustión cuando es necesario.

El sistema híbrido de Toyota opera de forma inteligente, priorizando el uso de los motores eléctricos a bajas velocidades para lograr un menor consumo de combustible y una reducción significativa de las emisiones, sin comprometer la performance o la autonomía, un diferencial clave para los usuarios tanto en ruta como en ciudad.

Toyota Yaris Cross: el nuevo referente híbrido en Argentina

Equipado con una motorización híbrida nueva para la región, el Yaris Cross Hybrid se presenta como una solución práctica y accesible para la descarbonización. La tecnología de Toyota reduce alrededor de 30% el consumo en comparación con versiones no electrificadas, reforzando el compromiso de la marca con la innovación sustentable.

La línea Yaris Cross cuenta con el respaldo del ecosistema de servicios de Toyota: el programa de garantía extendida Toyota 10 (que incluye el sistema híbrido), Plan de Ahorro, precios de mantenimiento competitivos, una red de más de 90 puntos de atención en Argentina y las soluciones de movilidad de KINTO.