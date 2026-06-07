Chevrolet participa de AgroActiva 2026 con novedades de producto y ofertas comerciales exclusivas

Chevrolet está presente una vez más en AgroActiva 2026, la gran muestra en el corazón de la zona núcleo agrícola-industrial del país, que no deja de crecer año tras año y que se desarrolla entre el 3 y el 6 de junio en el predio ferial de esta localidad del sudoeste santafesino.

En el stand de 3.600 mt2 de Chevrolet , se exhibe toda su gama de vehículos para el campo y el trabajo como son sus pickups compactas, medianas y full-size, siendo la S10 la protagonista de la muestra por su amplio despliegue de versiones, desde el tope de gama con High Country hasta las versiones WorkTruck (WT) cabina doble y la S10 Cabina Simple.

Como novedad, Chevrolet presenta en avant premiére la nueva S10 TrailBoss , la versión más extrema de la pickup del moño, especialmente desarrollada con un fuerte enfoque off-road y lista para enfrentar todo tipo de terreno y superficie.

“Para Chevrolet es un orgullo estar presente en Agroactiva, con la propuesta más completa de pick-ups y SUVs del mercado. Nuestro amplio y completo portafolio, que va desde el nuevo Sonic SUV hasta la Trailblazer y de la Montana hasta la full-size Silverado, ofrecen atractivas tasas y financiamiento especiales para nuestros clientes del campo argentino. Además, hemos elegido este lugar para develar la próxima pick-up que traeremos al país: la nueva S10 Trailboss, que llegará con suspensiones y un diseño idóneo para los amantes del off-road”, expresó Andrés Carfagna, Director Comercial de General Motors Argentina, Paraguay y Uruguay.

En el stand de Chevrolet, los asistentes a Agroactiva 2026 tendrán la posibilidad de realizar test drives con las pickups Silverado Z71 y S10 High Country, así como con el SUV Trailblazer. También tendrán la oportunidad de conocer la Chevrolet Tahoe, el poderoso SUV fullsize que la marca está evaluando traer al país.

Novedades comerciales de Chevrolet Argentina

Durante Agroactiva, Chevrolet presenta nuevas condiciones comerciales para su gama de pick-ups y SUVs, con propuestas pensadas para facilitar el acceso a modelos clave de su portafolio.

En el caso de la Chevrolet S10, las versiones WT y Z71 cuentan con financiación a tasa 0% en 18 meses, con un tope de hasta $30.000.000. Por su parte, las versiones LTZ y High Country ofrecen también tasa 0% en 18 meses, con un monto financiado de hasta $35.000.000. Esta misma condición se extiende además a los modelos Trailblazer y Silverado.

Asimismo, para los visitantes a la muestra ofrecerá una condición especial de facturación directa a los productores agropecuarios, aplicable a operaciones de contado y sin financiación. Bajo este esquema, la línea S10 WT ofrece un descuento del 20,3% sobre precio de lista, mientras que las versiones LTZ y High Country tendrán un descuento del 20,7% sobre precio de lista.