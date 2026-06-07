La gama EV de Kia supera las 1.000 unidades en mayo: las claves de su éxito

La gama EV de Kia ha superado las 1.000 unidades matriculadas en península y Baleares en el mes de mayo. Por modelos, las ventas del mes de mayo se han repartido entre los Kia EV3 (454 unidades), EV2 (348), EV4 (208), EV5 (32), EV6 (13) y EV9 (10).

En total se comercializaron 1.065 unidades, que demuestran el éxito de una propuesta destinada a llevar la movilidad sostenible más avanzada y práctica a la mayoría de los hogares. Esta gama cubre los principales segmentos del mercado y ha roto las principales barreras de acceso de los autos eléctricos, como la autonomía, facilidad de recarga, espacio interior o calidad de conducción. Estas son las claves de su éxito.

La gama de eléctricos de Kia está compuesta de modelos que cubren los principales segmentos del mercado y ofrecen diferentes tipologías de carrocerías. En el segmento B-SUV (el segundo más popular de Europa), se encuentran el EV2 -el eléctrico más accesible y compacto de la gama- y el EV3. Ambos ofrecen un precio accesible y se han diseñado para acercar la movilidad eléctrica más avanzada al gran público y ser modelos prácticos y perfectamente válidos para un uso familiar como vehículo único de un hogar.

Kia propone tres opciones en el segmento C: el EV5 como C-SUV, y el EV4, en carrocerías berlina de cinco puertas y hatchback. El Kia EV5 lleva la innovación eléctrica al segmento C- SUV, el de mayor volumen y más rápido crecimiento de Europa. El EV4 propone dos enfoques de diseño para una movilidad eléctrica a la medida de Europa. Los Kia EV6 y EV9 se enmarcan en el segmento D, con una propuesta crossover y SUV que aporta más espacio y las tecnologías más avanzadas.

Características de la gama EV de Kia

La gama EV de Kia disfruta de dos atributos básicos que facilitan el paso a la movilidad eléctrica: una elevada autonomía, y una carga sencilla y rápida. Todos disponen de versiones con elevadas autonomías, gracias a la capacidad de sus baterías y a sus bajos consumos, que en algunos casos bajan de la barrera de los 15 kWh/100 km, eso unido a autonomías eléctricas superiores de hasta 600 km como en el EV4 fastback se adaptan al estilo de vida de la mayoría de los conductores y permiten realizar viajes sin preocupaciones.

La potencia y estabilidad de carga, combinadas con una excelente eficiencia y refrigeración, hacen que la gama EV de Kia presente unos valores de carga de kilómetros por minuto líderes. La tecnología de carga rápida con 400 V permite a los Kia EV2, EV3 y EV4 cargar del 10% al 80% en 29 minutos. Los EV6 y EV9 tienen una elevada potencia máxima de carga admitida, hasta 240 kW; y una tensión de 800 voltios, gracias a ello pueden recargar sus baterías del 10 al 80% en 18 y 24 minutos, respectivamente.

Kia EV3 2025 Kia EV3 2025

Forma y función en un diseño único

Además de la personalidad y atractivo estético marcados por Opposites United, el diseño de la gama eléctrica de Kia aplica la máxima de la forma orientada a la función. Esto se aprecia especialmente en dos aspectos clave: un sobresaliente espacio interior y capacidad de maletero; y una excepcional aerodinámica.

Todos los modelos de la gama EV de Kia ofrecen un amplio espacio para cinco ocupantes (hasta siete en el EV9), con cotas de habitabilidad líderes en sus respectivos segmentos. Lo mismo sucede con el volumen de carga, con maleteros que van de los 362 litros del EV2 a los 828 (con 5 plazas) del EV9. La aplicación de soluciones aerodinámicas avanzadas permite reducir los consumos y ampliar la autonomía, con unos coeficientes de resistencia increíblemente bajos.

Plataforma de los modelos EV de Kia

Todos los modelos de la gama EV de Kia emplean la plataforma E-GMP, el mejor punto de partida posible para diseñar un automóvil eléctrico, que aporta ventajas en todos los campos: autonomía, recarga prestaciones, comportamiento, seguridad y espacio interior.

Sobre esta base, Kia ha desarrollado una serie de tecnologías diferenciales que sitúan a su gama EV a la vanguardia de la industria, desde las baterías (entre 42,2 y 99,8 kWh, con tecnología de cuarta generación) a los motores; pasando por las arquitecturas (de 800 y 400 V) y los sistemas de carga y conversión de energía, de gestión energética (BMS con monitorización individual de celdas), de gestión térmica, de regeneración de energía (i-Pedal 3.0 y Regeneración Inteligente 3.0), carga bidireccional (V2L,V2B/V2H) y V2G) y seguridad.

Además, se ha creado un completo ecosistema digital para facilitar el uso y disfrute de un auto eléctrico. La nueva “Kia App” integra todas las aplicaciones de la marca en una única interfaz optimizada. Kia Charge ofrece un servicio unificado de carga a clientes con distintas necesidades: carga en casa, en el trabajo, en la red pública o en autopistas. Este servicio comprende la búsqueda de puntos de carga, planificación de la ruta, la identificación, la gestión de la cuenta y el pago. La red de carga de Kia Charge consta de más de 1.000.000 de puntos de carga, en 27 países, y más de 31.000 puntos en España.

Además, con el innovador planificador de rutas inteligente de Kia, los usuarios pueden dedicar menos tiempo a planificar su viaje en función de la disponibilidad de puntos de carga. Y el sistema Plug and charge, disponible en algunos modelos de la gama electrificada de Kia, permite a los usuarios conectar su vehículo eléctrico a cualquier estación de carga pública compatible y comenzar a cargar inmediatamente, sin necesidad de identificación adicional o pasos intermedios.

La gama EV de Kia ha obtenido la mayor colección de premios a nivel internacional conquistada por automóviles eléctricos de una única marca. El EV6 fue el Coche del Año 2022 en el Car of the Year (COTY), el primer Kia en conseguir este premio; y el EV6 GT fue elegido World Performance Car 2023. En 2024, el Kia EV9 fue doblemente galardonado en los World Car Awards, donde obtuvo los títulos de World Car of the Year 2024 y World Electric Vehicle 2024. El EV3 repitió galardón para Kia, proclamándose ganador absoluto en los World Car Awards 2025, con el título de ‘Coche del Año en el Mundo’; además de ganar el título de “Mejor SUV compacto” en los Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2025. El Kia El Kia EV4 es finalista del Car of the Year 2026.

A estos premios se suma una larga lista de galardones nacionales (como el Premio ABC al “Mejor Coche del Año 2026” en España y el "2025 Car of the Year” 2025 en Corea. para el EV3; o el North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) en EE.UU para el EV9) y de diseño (Red Dot Award “Best of the Best” para los EV9 y EV3).