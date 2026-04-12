Toyota Plan incorporó al nuevo Yaris Cross a su oferta de suscripción, permitiendo financiar el primer SUV compacto híbrido de la marca en 84 meses.

Toyota Plan lanza el nuevo Yaris Cross: cuotas para el primer B-SUV híbrido

Toyota Plan lanza el nuevo Yaris Cross: cuotas para el primer B-SUV híbrido

Toyota Plan anunció el lanzamiento de sus nuevos planes de ahorro para el Yaris Cross, el esperado SUV compacto que marca el ingreso de la marca al segmento B-SUV en Argentina. Con esta propuesta, Toyota no solo amplía su oferta de financiación, sino que introduce la tecnología híbrida en una de las categorías más competitivas y de mayor crecimiento del mercado local.

El Yaris Cross llega como una solución versátil para el uso diario y recreativo, destacándose por su eficiencia en el consumo, habitabilidad y el respaldo de la garantía Toyota 10 (hasta 10 años o 200.000 km).

Toyota Plan lanza el nuevo Yaris Cross: cuotas para el primer B-SUV híbrido Toyota Plan lanza el nuevo Yaris Cross: cuotas para el primer B-SUV híbrido Toyota Opciones de financiación: Flexibilidad y accesibilidad Toyota Plan diseñó dos modalidades de suscripción para adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes:

Plan 100% Flex (Versión XEI Híbrida): * Plazo: 84 meses. Diferencial: Es una opción única que permite al suscriptor elegir, al momento de la adjudicación, entre retirar un 0 km o un Usado Certificado Toyota (con garantía oficial). Esta modalidad está orientada a la versión XEI con motorización híbrida.

Plan 70/30 (Versión XLI Naftera):

Plazo: 84 meses.

Estructura: Se financia el 70% del valor del vehículo en cuotas, mientras que el 30% restante se abona al momento de la adjudicación. Esta opción aplica a la versión de entrada de gama con motorización convencional. Toyota Plan lanza el nuevo Yaris Cross: cuotas para el primer B-SUV híbrido Toyota Plan lanza el nuevo Yaris Cross: cuotas para el primer B-SUV híbrido Toyota El primer híbrido del segmento B-SUV La llegada del Yaris Cross representa un hito para la marca en el país, ya que democratiza el acceso a la tecnología híbrida en vehículos compactos. Entre sus principales atributos se destacan: