Toyota Plan lanza el nuevo Yaris Cross: cuotas para el primer B-SUV híbrido
Toyota Plan incorporó al nuevo Yaris Cross a su oferta de suscripción, permitiendo financiar el primer SUV compacto híbrido de la marca en 84 meses.
Toyota Plan anunció el lanzamiento de sus nuevos planes de ahorro para el Yaris Cross, el esperado SUV compacto que marca el ingreso de la marca al segmento B-SUV en Argentina. Con esta propuesta, Toyota no solo amplía su oferta de financiación, sino que introduce la tecnología híbrida en una de las categorías más competitivas y de mayor crecimiento del mercado local.
El Yaris Cross llega como una solución versátil para el uso diario y recreativo, destacándose por su eficiencia en el consumo, habitabilidad y el respaldo de la garantía Toyota 10 (hasta 10 años o 200.000 km).
Opciones de financiación: Flexibilidad y accesibilidad
Toyota Plan diseñó dos modalidades de suscripción para adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes:
Plan 100% Flex (Versión XEI Híbrida): * Plazo: 84 meses.
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Diferencial: Es una opción única que permite al suscriptor elegir, al momento de la adjudicación, entre retirar un 0 km o un Usado Certificado Toyota (con garantía oficial). Esta modalidad está orientada a la versión XEI con motorización híbrida.
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Plan 70/30 (Versión XLI Naftera):
Plazo: 84 meses.
Estructura: Se financia el 70% del valor del vehículo en cuotas, mientras que el 30% restante se abona al momento de la adjudicación. Esta opción aplica a la versión de entrada de gama con motorización convencional.
El primer híbrido del segmento B-SUV
La llegada del Yaris Cross representa un hito para la marca en el país, ya que democratiza el acceso a la tecnología híbrida en vehículos compactos. Entre sus principales atributos se destacan:
Eficiencia: Optimización del consumo de combustible y conducción silenciosa en entornos urbanos.
Seguridad: Completo equipamiento de serie, en línea con los estándares globales de Toyota.
Respaldo: Servicio de posventa en toda la red de concesionarios y garantía extendida.