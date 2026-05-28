Así es el nuevo hatchback de BYD que llega para revolucionar el mercado

BYD presenta el DOLPHIN G DM-i, una propuesta revolucionaria en el segmento B europeo. Impulsado por la innovadora tecnología Super Hybrid con DM de BYD , el DOLPHIN G DM-i combina dimensiones compactas, la practicidad de un auto familiar y la capacidad de afrontar los desplazamientos diarios solo con electricidad, lo que lo convierte en una propuesta única en la categoría de utilitarios.

El DOLPHIN G DM-i está diseñado para clientes que buscan un hatchback compacto accesible que combine la capacidad de cero emisiones de un vehículo eléctrico puro con la flexibilidad de largo recorrido de un híbrido. El Super Hybrid con tecnología DM de BYD ofrece una experiencia de conducción propia de un vehículo eléctrico, con una aceleración potente y suave gracias a su motor eléctrico delantero.

Cuando se requiere para viajes largos, el DOLPHIN G DM-i gestiona de forma inteligente su sistema híbrido para lograr una flexibilidad que supera las capacidades de los utilitarios convencionales con motor de combustión interna, alcanzando una autonomía de más de 1.000 km con una carga completa y el depósito lleno de combustible.

El primer modelo desarrollado por BYD específicamente para mercados internacionales, incluyendo Europa, el DOLPHIN G DM-i representa un avance en la accesibilidad a la movilidad sostenible de nuevas energías, y sus dimensiones (4,16 metros de largo y 1,825 de ancho) lo sitúan de lleno en el segmento B, el segmento principal de los utilitarios europeos.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, comentó: "El segmento B europeo es uno de los más importantes del mercado, y con el DOLPHIN G DM-i queremos redefinir lo que los clientes pueden esperar de un coche compacto en la era eléctrica. Al incorporar una gran autonomía eléctrica, tecnología híbrida inteligente y funciones digitales avanzadas en un vehículo compacto accesible, estamos haciendo que la movilidad sostenible sea más inteligente, más práctica y esté al alcance de muchas más personas en toda Europa".

El DOLPHIN G DM-i saldrá a la venta en los mercados europeos en 2026, y se espera que las primeras unidades lleguen a los clientes a finales del verano. El equipamiento completo y las especificaciones técnicas se publicarán próximamente.