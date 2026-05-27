La JAC T9 fue elegida como la pick-up más segura del mercado

La JAC T9 se consolido como la pick-up mediana más segura de Argentina en los premios Crash Test de Cesvi.

En el marco del 30 Aniversario de CESVI ARGENTINA, la JAC T9 ha sido galardonada como el vehículo más seguro en el segmento de Pick-Up Mediana durante la 19 edición de los prestigiosos premios Crash Test. Este reconocimiento se suma a otras evaluaciones internacionales, como ANCAP Safety (de Australia) y C-NCAP (de China), donde la pick-up obtuvo la máxima calificación: 5 estrellas en seguridad.

La JAC T9, en su versión 2.0 4x4 Luxury, alcanzó el primer puesto de su categoría tras superar un exhaustivo análisis que evalúa la relación precio-seguridad, luego de atravesar el riguroso sistema de puntuación de CESVI, que contempla 225 ítems, evaluando desde sistemas dinámicos hasta el comportamiento estructural del vehículo.

La consagración de la JAC T9 se sustenta en un equipamiento integral diseñado para la prevención de accidentes y la protección de los ocupantes: está equipada con seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y cuenta con sistemas avanzados como el Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción, Sistema Inteligente de Frenado y Asistente al Arranque en Pendientes. Además, incorpora tecnología de asistencia como el Monitoreo de Presión de Neumáticos y una Cámara de Visión 360° para maniobras más seguras.

JAC T9 Pick-up

Características de la JAC T9 De dimensiones imponentes (5,3 metros de largo) y una capacidad de carga de hasta 1.000 kg, la JAC T9 está diseñada para un uso mixto –trabajo, aventura y vida diaria– incorpora un conjunto motriz potente, transmisión automática, tecnología de última generación y un nivel de confort superior dentro del segmento.