Así es el Lancia Gamma 2026: la gran apuesta de Stellantis por la electrificación

Lancia se prepara para revolucionar el panorama automotriz del Viejo Continente con la presentación oficial del Lancia Gamma , un producto estratégico que encabeza la ofensiva de posicionamiento del constructor europeo dentro del conglomerado Stellantis.

Tras un extenso período de diseño e ingeniería concentrado íntegramente en suelo italiano, el desarrollo de este nuevo crossover premium ingresó en su fase final de validación en ruta con unidades camufladas, allanando el camino para su inminente debut comercial en los concesionarios.

El desarrollo del Lancia Gamma se estructuró sobre la plataforma modular STLA Medium del consorcio automotriz. Esta base de ingeniería fue concebida específicamente para optimizar la habitabilidad de las plazas y dar sustento a tecnologías de propulsión limpia de última generación. En términos geométricos, el modelo declara las siguientes especificaciones técnicas:

Con estas dimensiones, el Gamma se posiciona en el corazón del segmento mediano, exhibiendo una estampa equilibrada y una trompa afilada orientada a canalizar el flujo de aire de manera eficiente para reducir el arrastre aerodinámico.

La configuración motriz de la nueva gama contempla un abanico de posibilidades mecánicas pensado para cubrir las necesidades tanto de los conductores tradicionales de trayectos largos como de los usuarios enfocados en la movilidad cero emisiones:

Variante Híbrida

Se establece como la alternativa de entrada, equipada con un sistema híbrido autorrecargable de 145 CV. Esta configuración destaca por su alta eficiencia en el uso de energía, declarando una autonomía total homologada que supera los 1.000 kilómetros de recorrido antes de requerir un reabastecimiento.

Variantes 100% Eléctricas

La oferta puramente a batería se diversifica en tres niveles de prestaciones y entrega de torque:

Acceso Eléctrico: Dispone de un impulsor de 230 CV de potencia, asociado a una batería que otorga un rango de circulación superior a los 540 kilómetros .

Rango Extendido: Eleva el rendimiento dinámico a 245 CV , incorporando un acumulador optimizado para estirar los trayectos de viaje por encima de los 740 kilómetros netos.

Tope de gama AWD: La variante más prestacional de la familia adopta dos motores eléctricos distribuidos de manera simétrica en ambos ejes para dotar al vehículo de tracción integral. Este conjunto declara una potencia máxima de 375 CV y un rango de uso de hasta 675 kilómetros con una sola carga.

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La estrategia industrial del fabricante se centrará en posicionar al Gamma como un referente de la tecnología aplicada a la comodidad en Europa. En el transcurso de los próximos meses, la compañía tiene previsto liberar las especificaciones finales sobre la configuración del equipamiento de infoentretenimiento y los acabados interiores del habitáculo.