Todo sobre la nueva Kawasaki Z1100 SE: el máximo exponente de las Hyper Naked

Kawasaki anunció la incorporación de la nueva Kawasaki Z1100 Special Edition a su catálogo de productos. Este lanzamiento tiene como propósito consolidar el posicionamiento de la firma nipona dentro del competitivo segmento de las motocicletas naked de alta cilindrada, posicionando a la variante SE como el escalón más avanzado de su gama deportiva sin carenado.

El modelo se desenvuelve bajo los preceptos del concepto de diseño "Sugomi", una filosofía corporativa que define una estética de líneas tensas, proporciones compactas y una distribución de componentes que expone las partes mecánicas como el núcleo visual del vehículo.

Esta arquitectura busca transmitir una postura de manejo agresiva pero intuitiva, garantizando una respuesta dinámica inmediata ante las exigencias del piloto en trazados sinuosos o autopistas.

El corazón mecánico de la Z1100 SE está constituido por un propulsor de combustión interna de cuatro cilindros en línea dispuesto de forma transversal:

La estructura de soporte del vehículo se confeccionó sobre un chasis de doble viga fabricado en fundición de aluminio de bajo peso. El bloque de cilindros se acopla a este bastidor cumpliendo una función estructural activa, un recurso de ingeniería que colabora en la centralización de las masas y mejora la rigidez torsional del conjunto. El basculante trasero adopta el mismo material ligero para optimizar el guiado de la rueda bajo aceleraciones intensas.

Transmisión de fuerza: Dispone de una caja de velocidades de seis marchas acoplada a un embrague multidisco en baño de aceite, el cual cuenta con funciones de asistencia y sistema antirrebote para mitigar las pérdidas de adherencia de la rueda posterior en reducciones de marcha abruptas. La transferencia secundaria a la rueda se efectúa por cadena.

Gestión del acelerador: La alimentación por inyección electrónica prescinde de cables mecánicos convencionales mediante la adopción de un sistema electrónico comandado por software.

Rendimiento declarado: Desarrolla una potencia máxima de 136 CV a 9.000 rpm y un torque de 113 Nm a un régimen de 7.600 rpm.

Bloque térmico: Posee una cilindrada total de 1.099 cc, sistema de distribución de doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) y un esquema de 16 válvulas con refrigeración por líquido.

El esquema de amortiguación recurre a firmas de renombre en el ámbito de la competición:

Eje delantero: Monta una horquilla Showa invertida con barras de 41 mm de diámetro, provista de regulaciones completas en las fases de compresión, extensión y precarga del muelle.

Eje trasero: Dispone de un monoamortiguador Ohlins con sistema de bieletas progresivas, ajustable para adaptar la respuesta de la zaga según se transite en entornos urbanos o en conducción deportiva en pista.

Componentes de frenado: El tren delantero se detiene mediante un doble disco semiflotante de 310 mm mordido por pinzas radiales monobloque Brembo M4.32 de cuatro pistones. Detrás actúa un disco simple de 260 mm con pinza de un solo pistón, asistido en ambos ejes por un sistema antibloqueo ABS de calibración deportiva.

Las llantas de aleación de 17 pulgadas calzan neumáticos Dunlop Sportmax Q5A en medidas 120/70 ZR17 en la parte delantera y 190/50 ZR17 en la sección posterior, un compuesto blando pensado para incrementar la superficie de contacto y el agarre lateral sobre el asfalto.

Kawasaki Z1100 SE Kawasaki Z1100 SE Kawasaki

El despliegue tecnológico de la Z1100 SE se articula a través de una Unidad de Medición Inercial (IMU). Este sensor de múltiples ejes monitorea en tiempo real la orientación geométrica, las aceleraciones laterales y el ángulo de inclinación de la motocicleta, adaptando el nivel de intrusión de las ayudas electrónicas de manera predictiva:

Modos de conducción: Permite seleccionar entre las configuraciones Sport, Road, Rain y un perfil Rider totalmente configurable por el usuario para coordinar la entrega de potencia y la sensibilidad del Control de Tracción Kawasaki (KTRC).

Quick Shifter (KQS): El asistente electrónico bidireccional habilita el paso de las marchas, tanto ascendentes como descendentes, sin requerir el accionamiento de la leva del embrague ni cortar el flujo del acelerador.

Confort en ruta: Incorpora control de crucero electrónico para fijar velocidades constantes en trayectos prolongados.

Interfaz digital: El instrumental se compone de una pantalla TFT en color de alta resolución que refleja las telemetrías de viaje, alertas y el indicador de inclinación en tiempo real. Dispone de conectividad Bluetooth para el enlace con smartphones mediante la aplicación oficial de la marca, facilitando navegación paso a paso y el registro de rutas.

La morfología y distribución general del modelo de la firma japonesa se rige bajo las siguientes especificaciones técnicas de fábrica:

Largo total: 2.055 mm

Ancho general: 825 mm

Altura máxima: 1.085 mm

Distancia entre ejes: 1.440 mm

Altura del asiento al suelo: 815 mm

Peso en orden de marcha (con fluidos y tanque lleno): 221 kg

Capacidad del depósito de combustible: 17 litros

La nueva Kawasaki Z1100 Special Edition se comercializa en una combinación bitono de color Gris grafeno mate metalizado con Gris carbón mate metalizado, a un precio sugerido de venta al público de USD 26.000..