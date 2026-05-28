Ferrari Luce: el revolucionario hiperdeportivo eléctrico de cuatro puertas y 1.050 CV

Ferrari formalizó la presentación internacional del Ferrari Luce en las instalaciones del complejo Vela di Calatrava, en Roma. La locación fue seleccionada para conmemorar el aniversario de la primera victoria de la escudería en la capital del país.

Unos 79 años después, la marca del Cavallino Rampante regresa al escenario para introducir un vehículo que marca un punto de inflexión en su historia de desarrollo.

El proyecto Luce se establece como el exponente definitivo de la estrategia multienergética definida por la junta directiva de Maranello durante el Día del Mercado de Capitales de 2022.

Bajo las premisas de la neutralidad tecnológica, la firma italiana ratificó que los sistemas de propulsión limpia no pretenden reemplazar de forma directa a las mecánicas de combustión interna tradicionales, sino expandir las posibilidades de diseño estructural, habitabilidad y rendimiento dinámico del portfolio global mediante la transferencia de conocimientos técnicos provenientes de la escudería de Fórmula 1 y del prototipo 499P, vencedor en las últimas ediciones del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Para la concepción estética y el planteo de la carrocería del Luce, el Ferrari Design Studio conducido por Flavio Manzoni trabajó en cooperación directa con LoveFrom , el prestigioso colectivo de diseño independiente liderado por Sir Jony Ive y Marc Newson. Esta sinergia creativa permitió abordar el proyecto desde una perspectiva disruptiva, aprovechando la ausencia de componentes térmicos voluminosos para configurar una silueta que combina las prestaciones de un hiperdeportivo con el espacio interior.

Por primera vez en la historia de producción en serie de la firma de Módena, la distribución del habitáculo ofrece una configuración de cuatro puertas y cinco plazas homologadas, una disposición geométrica inviable en los modelos precedentes del fabricante debido a las servidumbres físicas que imponían las transmisiones conectadas a bloques de cilindros de posición central-delantera.

El entorno de conducción organiza sus funciones bajo estrictos criterios de ergonomía e interacción inmediata, concentrando los mandos operativos principales directamente en el campo visual del conductor. La consola del panel de instrumentos combina la precisión de selectores, comandos giratorios y levas mecánicas de accionamiento físico con pantallas de información digital multifuncionales desarrolladas en conjunto con la firma especializada Samsung Display.

Ferrari Luce Ferrari Luce Ferrari

Desde el plano de la ingeniería, el Ferrari Luce se cimenta sobre una plataforma monocasco desarrollada a medida. La aplicación de técnicas de optimización estructural derivadas del departamento de competición permitió contener el peso en orden de marcha de la unidad en 2.260 kilogramos, una cifra competitiva para el segmento de los hiperdeportivos alimentados por acumuladores de alta densidad.

El tren de propulsión y los componentes dinámicos se estructuran bajo las siguientes especificaciones técnicas: