Toyota Land Cruiser 2027: el regreso del ícono con motor i-FORCE MAX y 326 CV

Toyota ha revelado los detalles del Land Cruiser 2027 , una actualización que refuerza su icónica identidad todoterreno con pinceladas de lujo moderno y una eficiencia optimizada. Basado en la plataforma global TNGA-F , compartida con modelos como la Hilux y la Tacoma, este SUV llegará a los concesionarios en la primavera de 2026 (hemisferio norte) con un precio inicial sugerido de u$s 57.880 .

La gran novedad para este año modelo es la incorporación del color exterior Inked , la disponibilidad de una entrada de aire elevada de fábrica y la suma de calefacción y ventilación en los asientos traseros exteriores.

El Land Cruiser 2027 abandona los motores convencionales para estandarizar el potente sistema de propulsión híbrido turboalimentado i-FORCE MAX :

Fiel a su legado, el Land Cruiser incluye de serie diferenciales autoblocantes centrales y traseros. Las tecnologías diseñadas para el barro y la roca incluyen:

Potencia: 326 CV y un impresionante torque de 465 lb-pie .

CRAWL Control: Un control de crucero para terrenos difíciles con cinco velocidades seleccionables.

Mecanismo de Desconexión del Estabilizador (SDM): Aumenta la articulación de la suspensión con solo pulsar un botón.

Land Cruiser 1958: Apuesta a la nostalgia con faros LED redondos, parrilla clásica de "TOYOTA" y asientos de tela. Incluye pantalla de 8 pulgadas y llave inteligente.

Land Cruiser: La versión más moderna con faros rectangulares, asientos de SofTex (cuero sintético) con ventilación, pantalla de 12,3 pulgadas y portón trasero eléctrico.

Para quienes buscan el máximo confort, el Paquete Premium añade un sistema de audio JBL de 14 altavoces, techo solar, tapicería de cuero legítimo y Head-Up Display.

Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser Toyota

Todos los modelos 2027 equipan el paquete de seguridad más avanzado de la marca, que incluye detección de motociclistas, asistencia de salida de carril con reconocimiento de barreras 3D y un innovador Sistema de Parada de Emergencia que detiene el vehículo automáticamente si detecta que el conductor no responde (por ejemplo, ante una emergencia médica).