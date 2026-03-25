Nuevo Tiguan: El SUV más vendido de Volkswagen en todo el mundo llega en su tercera generación

Con más de 17 años de trayectoria en el segmento de SUV en Brasil, Volkswagen anuncia la llegada de la tercera generación del nuevo Tiguan . Este producto global, basado en la plataforma MQB Evo, forma parte de la nueva línea de productos de la marca a nivel mundial y se ofrece en más de 80 mercados.

Para los brasileños, la única versión R-Line incorpora el motor más potente jamás instalado en un Tiguan : el EA888 Evo5 entrega 272 hp y 350 Nm de torque, y marca el regreso del reconocido sistema de tracción integral 4Motion.

A lo largo de sus casi dos décadas de existencia, el Tiguan se ha distinguido mundialmente por cuatro pilares fundamentales: diseño, confort, tecnología y rendimiento. Estas cualidades son esenciales en un SUV , lo que ha convertido al modelo en el vehículo utilitario más vendido de Volkswagen en el mundo, con más de 8 millones de unidades entregadas.

En Brasil, la historia no fue diferente, con más de 65.000 unidades vendidas, manteniendo su papel pionero en el segmento desde 2009, ofreciendo tecnologías de segmentos premium y proporcionando motores de autos deportivos.

La tercera generación del Tiguan continúa el legado, inaugurando una nueva fase en los modelos Volkswagen disponibles en Brasil, aportando lo último en diseño, confort, tecnología a bordo y rendimiento al segmento de los SUV .

Características Volkswagen Tiguan

El nuevo Volkswagen Tiguan debuta con un diseño completamente renovado. En el frontal, destaca la llamativa iluminación, que refuerza la imagen moderna del modelo. La parrilla delantera ahora cuenta con tomas de aire más grandes ubicadas en los extremos del parachoques, lo que permite una mejor dirección del flujo de aire.

La silueta adquiere proporciones aún más dinámicas, con hombros prominentes sobre los pasos de rueda y nuevas llantas de 19 pulgadas. En la parte trasera, una nueva y delgada tira de luces horizontales le añade personalidad y refuerza la inconfundible identidad del Tiguan.

Nuevo Volkswagen Tiguan: motor y tracción

Construido sobre la plataforma MQB Evo, el nuevo Tiguan reúne los módulos tecnológicos más avanzados de Volkswagen, ofreciendo una integración de sistemas superior, interiores de alta calidad y una arquitectura de infoentretenimiento más intuitiva, lo que mejora la experiencia del usuario con mayor comodidad, sofisticación y facilidad de uso.

Esto permitió equipar a la nueva generación con el motor más potente jamás instalado en un Tiguan en Brasil. El motor EA888 Evo5 de 2.0 litros ofrece la configuración 350 TSI: 272 CV y 35,7 kgfm de par motor. Este se acopla a la transmisión AQ451 de ocho velocidades, que transmite la potencia a las cuatro ruedas gracias al sistema de tracción integral 4Motion.

El sistema de tracción, con Haldex, funciona de forma independiente, reconociendo el terreno y adaptando la entrega de potencia según el deslizamiento de las ruedas, sin necesidad de intervención del conductor. Esto permite que el nuevo Tiguan también ofrezca el Control de Descenso en Pendientes (HDC), que utiliza los sistemas ABS y ESC para descensos seguros y controlados en pendientes pronunciadas.

El comportamiento del vehículo se puede configurar mediante seis modos de conducción: Eco, Normal, Sport, Individual, Nieve y Todoterreno. El modo Todoterreno también ofrece una pantalla adicional en el centro multimedia con información sobre altitud, ángulo de las ruedas e inclinación para un mayor control en caminos difíciles o terrenos accidentados.

Volkswagen Tiguan R-Line (4) Volkswagen Tiguan R-Line

Tecnología patentada de Volkswagen

Desde el punto de vista del rendimiento, la plataforma MQB Evo no solo es responsable de incorporar las tecnologías más avanzadas de Volkswagen tanto para el interior como para el exterior.

El nuevo Tiguan llama la atención por su nueva firma lumínica. Los faros delanteros y traseros, más estilizados, incorporan la tecnología IQ: matriz de luz LED al 100% con tira de luz y logotipo iluminado en la parte delantera y trasera; el primer modelo de Volkswagen en Brasil con esta configuración.

Forma y función van de la mano: los faros Matrix (que además son adaptativos) ofrecen más de 750 lúmenes de flujo luminoso, brindando mayor seguridad y comodidad al conducir de noche. Al desbloquear las puertas, los espejos exteriores proyectan el logotipo de VW en el suelo, además de iluminar individualmente las manijas exteriores, facilitando el acceso. Las luces traseras IQ. Light ofrecen tres configuraciones de animación diferentes para la función Coming & Leaving Home.

Interior del Volkswagen Tiguan

En su interior, el nuevo Tiguan ofrece un habitáculo multisensorial. El conductor dispone de más de 25 pulgadas de pantallas. El nuevo panel de instrumentos Digital Cockpit Pro cuenta con una pantalla de 10,25 pulgadas y una interfaz totalmente configurable con visualización 3D de los sistemas de asistencia al conductor.

En la consola central, destaca el nuevo sistema multimedia de 15 pulgadas totalmente personalizable, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y el nuevo asistente de voz IDA. La mayoría de las funciones del vehículo se pueden configurar a través de la pantalla, así como los controles del aire acondicionado, el sistema de sonido y otros.

El conocido sistema de iluminación ambiental de Volkswagen ahora ofrece 30 opciones de color y funciones de seguridad. Cuando se activan las luces de emergencia, las luces del habitáculo cambian y parpadean en consecuencia, manteniendo al conductor alerta; o bien, la alerta de salida segura avisa a los ocupantes si un vehículo pasa cuando las puertas están abiertas, por ejemplo.

Y, como novedad sin precedentes en el nuevo Tiguan, la palanca de cambios ahora da paso en la consola al selector de experiencias, que permite controlar el volumen, cambiar entre modos de conducción y disfrutar de nuevas experiencias en el habitáculo. Los cambios de marcha se realizan ahora mediante las levas situadas detrás del volante, al igual que en los modelos ID. de Volkswagen.

Existen seis opciones de experiencia prediseñadas que transforman por completo la experiencia del ocupante. Desde el color de la iluminación ambiental hasta la ecualización del sistema de sonido, la configuración del centro multimedia y el panel de instrumentos, así como los modos de conducción. Quienes se encuentren al volante también pueden crear su propia experiencia, personalizando cada elemento individualmente.

Todos los ajustes se realizan con el conductor y el pasajero sentados en los nuevos asientos, que cuentan con superficies más anchas y ergonómicas, lo que proporciona mayor estabilidad en las curvas y mejor soporte lumbar, reduciendo la fatiga en viajes largos. Los asientos delanteros también ofrecen ajuste eléctrico completo, función de memoria, calefacción, ventilación y ocho opciones de masaje.

Volkswagen Tiguan R-Line (2) Volkswagen Tiguan R-Line

Desde el habitáculo, también es posible controlar la apertura del techo panorámico mediante los controles táctiles de la luz del techo y la apertura del portón trasero eléctrico con función Easy Open & Close, pasando el pie por la parte interior del parachoques trasero, utilizando el botón situado en la puerta del conductor.

Hoy en día, la gama de SUV de Volkswagen, que incluye el Tera, el Nivus, el T-Cross y el Taos, es un referente en seguridad. Todos obtuvieron las máximas calificaciones en las pruebas realizadas por Latin NCAP. El nuevo Tiguan mantiene este alto nivel y repite el resultado de sus hermanos: cinco estrellas.

El miembro más reciente de la gama logró el mejor resultado en la historia de Volkswagen en las pruebas de frenado autónomo para peatones a velocidades de hasta 60 km/h y en el frenado entre vehículos a velocidades de hasta 80 km/h.

Pero la seguridad comienza incluso antes de una posible colisión. El nuevo Tiguan cuenta con más de 12 sistemas de seguridad activa. Entre los más destacados se encuentran el Asistente de Emergencia, que guía al vehículo hacia una parada de emergencia en caso de que el conductor pierda el conocimiento, y el Asistente de Viaje, que combina el Asistente de Carril, el Asistente Frontal y el Control de Crucero Adaptativo (ACC) para una conducción semiautónoma de nivel dos, frenando, acelerando y manteniendo el vehículo centrado en su carril, lo que aumenta la comodidad y la seguridad.

La tercera generación del Tiguan llega a Brasil en una única versión R-Line, sin extras opcionales. Las llantas de 19 pulgadas y el techo panorámico vienen de serie. Los compradores del nuevo Tiguan pueden elegir entre seis colores: Gris Ascot (siempre con techo Negro Místico) y Azul Pacífico son novedades para el Tiguan. Gris Platino, Plata Pirita, Blanco Puro y Negro Místico también están disponibles como opciones.

Las primeras unidades del nuevo Tiguan se entregarán a partir del 7 de mayo, fecha prevista para el evento de puertas abiertas del modelo en toda la red de concesionarios Volkswagen de Brasil.