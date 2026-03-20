Volkswagen anuncia las mejores opciones financieras para Tera, Nivus y T-Cross

Volkswagen Argentina presenta nuevas alternativas de financiación para tres de los modelos más elegidos de su gama de SUV : Tera, Nivus y T-Cross, con condiciones especialmente diseñadas para quienes buscan acceder a su próximo 0 km con mayor facilidad.

Con vigencia durante el mes de marzo, la marca ofrece para estos modelos financiación a tasa 0% fija con un monto máximo de $24.000.000 y plazos de hasta 24 meses, a través de su compañía financiera. Todos los modelos financiados accederán a un exclusivo beneficio en seguros bajo el programa de cobertura Volkswagen y Zurich con 6 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium.

Estas nuevas opciones de financiación aplican para toda la gama del Tera, Nivus en versiones “Comfortline”, “Highline”, “Outfit” y el reconocido T-Cross “Comfortline”, “Highline” y su nueva versión “Extreme”. Estos modelos ofrecen una financiación especial a tasa 0% fija con un monto máximo de $24.000.000 y plazos de hasta 24 meses.

Por otro lado, los modelos Polo “Track”, Taos, Virtus y Saveiro ofrecen una financiación especial a tasa 0% fija con un monto de $10.000.000 y un plazo de hasta 24 meses. El Vento GLI y el nuevo Tiguan ofrecen financiación de hasta 18 meses, también a tasa 0% fija y con un monto máximo de $15.000.000.

Las versiones “Comfortline” y “Highline” del Volkswagen Polo , ofrecen financiación a tasa 0% fija con un monto máximo a financiar de $20.000.000 y un plazo de hasta 24 meses.

Finalmente, para quienes busquen financiar cualquier versión de la pick-up Amarok está disponible una financiación de $15.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses.

Además, quienes financien su vehículo accederán a un beneficio exclusivo del programa Cobertura Volkswagen y Zurich, que incluye 6 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium, brindando mayor protección desde el primer momento.

Todos los modelos de la gama Volkswagen cuentan también con la posibilidad de extender la garantía por hasta 2 años o 40.000 km adicionales a través del programa “Tu VW Vale +”, reforzando el compromiso de la marca con la calidad y la tranquilidad de sus clientes.