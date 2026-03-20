Presenta:

Mdz Autos

|

volkswagen

Volkswagen anuncia las mejores opciones financieras para Tera, Nivus y T-Cross

Volkswagen anuncia nuevas alternativas de financiación para los modelos Tera, Nivus y T-Cross con opciones a tasa 0% fija.

MDZ Autos

Financiación Volkswagen Tera

Financiación Volkswagen Tera

Volkswagen Argentina presenta nuevas alternativas de financiación para tres de los modelos más elegidos de su gama de SUV: Tera, Nivus y T-Cross, con condiciones especialmente diseñadas para quienes buscan acceder a su próximo 0 km con mayor facilidad.

Con vigencia durante el mes de marzo, la marca ofrece para estos modelos financiación a tasa 0% fija con un monto máximo de $24.000.000 y plazos de hasta 24 meses, a través de su compañía financiera. Todos los modelos financiados accederán a un exclusivo beneficio en seguros bajo el programa de cobertura Volkswagen y Zurich con 6 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium.

Los Volkswagen que tienen financiación en marzo

Volkswagen Nivus
Volkswagen Nivus

Volkswagen Nivus

Estas nuevas opciones de financiación aplican para toda la gama del Tera, Nivus en versiones “Comfortline”, “Highline”, “Outfit” y el reconocido T-Cross “Comfortline”, “Highline” y su nueva versión “Extreme”. Estos modelos ofrecen una financiación especial a tasa 0% fija con un monto máximo de $24.000.000 y plazos de hasta 24 meses.

Por otro lado, los modelos Polo “Track”, Taos, Virtus y Saveiro ofrecen una financiación especial a tasa 0% fija con un monto de $10.000.000 y un plazo de hasta 24 meses. El Vento GLI y el nuevo Tiguan ofrecen financiación de hasta 18 meses, también a tasa 0% fija y con un monto máximo de $15.000.000.

Las versiones “Comfortline” y “Highline” del Volkswagen Polo, ofrecen financiación a tasa 0% fija con un monto máximo a financiar de $20.000.000 y un plazo de hasta 24 meses.

Finalmente, para quienes busquen financiar cualquier versión de la pick-up Amarok está disponible una financiación de $15.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses.

Además, quienes financien su vehículo accederán a un beneficio exclusivo del programa Cobertura Volkswagen y Zurich, que incluye 6 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium, brindando mayor protección desde el primer momento.

Todos los modelos de la gama Volkswagen cuentan también con la posibilidad de extender la garantía por hasta 2 años o 40.000 km adicionales a través del programa “Tu VW Vale +”, reforzando el compromiso de la marca con la calidad y la tranquilidad de sus clientes.

Archivado en

Notas Relacionadas