Volkswagen presente en San Juan Minera 2026

Volkswagen estará presente en la exposición líder de la industria minera argentina, que se desarrollará desde el 6 al 8 de mayo.

Volkswagen Argentina anuncia su presencia en la Exposición Internacional San Juan Minera 2026, el evento más importante de la industria minera de la región, el cual se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario, provincia de San Juan, de 14h a 20h.

En el stand, la marca exhibirá la fuerza de sus vehículos comerciales, como las pick-ups Amarok y Saveiro. Por su parte, Volkswagen Camiones y Buses contará con el extrapesado Constellation 33.460, un tractor 6x4 pensado para el transporte fuera de ruta con una capacidad máxima de tracción de 125.000 kg.

Asesores comerciales estarán disponibles durante las 3 jornadas en el stand para poder atender a todos los visitantes que estén interesados en la gama de vehículos comerciales Volkswagen con las mejores condiciones comerciales y productos financieros del mercado.

Volkswagen Expo San Juan Minera 2026 II Volkswagen Expo San Juan Minera 2026 II

Financiación para Volkswagen Amarok Exclusivamente para Amarok estará disponible una financiación a tasa 0% con un plazo de 12 meses y un monto máximo a financiar de $44.000.000. En el caso de Saveiro, se ofrece una financiación también a tasa 0% con un capital máximo a financiar de $25.000.000 y un plazo de 12 meses.