Volkswagen presenta su nuevo sistema híbrido completo para los modelos Golf y T-Roc

Volkswagen amplía su gama electrificada con un nuevo sistema híbrido completo para el Golf y el T-Roc, una solución que recupera energía a bordo y elimina la necesidad de infraestructura de carga externa.

Volkswagen ha revelado un innovador sistema de propulsión híbrido completo (HEV) que combina la eficiencia de la conducción eléctrica con la autonomía de los motores de combustión, sin depender de cables ni de infraestructura de carga.

Este sistema se integrará en los modelos Golf Hybrid y T-Roc Hybrid a partir del último trimestre de 2026 en Europa.

La tecnología fue presentada oficialmente en el Simposio Internacional del Automóvil de Viena. Con este lanzamiento, la marca busca cerrar la brecha entre sus versiones híbridas ligeras (eTSI) y las híbridas enchufables (eHybrid y GTE), ofreciendo una alternativa de menor costo de adquisición que no requiere conexión a la red eléctrica.

Módulo híbrido y tecnología a bordo El nuevo sistema impulsa el eje delantero y se basa en un módulo técnico que optimiza el espacio y el rendimiento:

Componentes principales: Incluye un motor de gasolina turboalimentado 1.5 TSI evo2 , un motor eléctrico de propulsión y un segundo motor eléctrico que actúa como generador.

Batería: Utiliza celdas NMC con una capacidad de 1,6 kWh , integrada de forma compacta en el piso trasero del vehículo.

Gestión de energía: La carga se realiza exclusivamente a bordo mediante la recuperación de energía en frenado y el uso del motor térmico como generador.

Innovación técnica: El sistema incorpora un embrague multidisco controlado electrónicamente para acoplar o desacoplar el motor TSI, además de un servofreno y compresor de aire acondicionado eléctricos. Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI Modos de funcionamiento automáticos El vehículo gestiona de forma inteligente tres modos operativos para maximizar la eficiencia según el perfil de uso: