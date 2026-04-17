Toyota Land Cruiser 2027: Todas las novedades, acabados y precios

El icónico todoterreno de Toyota suma la barra estabilizadora desconectable en su acabado VX y actualiza su paleta de colores con el elegante Negro Eclipse.

Toyota ha presentado la actualización de la gama Land Cruiser, una evolución que mantiene la legendaria robustez y capacidad todoterreno del modelo, mientras eleva significativamente su oferta de confort y opciones de personalización. Esta renovación destaca por la introducción de un nuevo acabado de acceso y mejoras técnicas en las versiones intermedias.

La gama se estructura ahora en torno a tres acabados principales: GX, VX y VX-L, diseñados para cubrir desde el uso profesional intensivo hasta las necesidades de los usuarios que buscan un todoterreno de lujo.

Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser Toyota Acabado GX: La nueva alternativa práctica y resistente La principal novedad de la gama es la incorporación del acabado GX, pensado para quienes priorizan la durabilidad y el rendimiento en condiciones exigentes:

Exterior: Faros y ópticas traseras LED, llantas de aleación de 18” y retrovisores calefactables de ajuste eléctrico.

Interior: Pantalla multimedia de 9”, cuadro de instrumentos digital de 7” y tapicería de tela negra de alta resistencia.

Tecnología Off-road: Bloqueo eléctrico del diferencial, sistema de arranque sin llave y el avanzado sistema Crawl Control (Sistema de Avance Activo). Mejoras en el acabado VX y mayor exclusividad El acabado VX recibe actualizaciones de equipamiento que refuerzan su carácter aventurero:

Diseño: Incorpora los faros delanteros circulares característicos de la versión First Edition, aportando una estética retro y robusta.

Mecánica: Suma la Barra Estabilizadora Delantera Desconectable (SDM) , un elemento clave para mejorar la articulación de la suspensión en terrenos extremadamente irregulares.

Colores: Se introduce el sofisticado Negro Eclipse y regresa el exclusivo Azul Oasis, disponible únicamente para este acabado. Toyota Land Cruiser 2025 Toyota Land Cruiser Versatilidad: Carrocería de 5 plazas en toda la gama Por primera vez, la configuración de 5 plazas estará disponible en todos los niveles de equipamiento (GX, VX y VX-L). De esta manera, el Land Cruiser 2027 permite a los usuarios elegir entre la capacidad de carga máxima de la versión de 5 asientos o la flexibilidad familiar de la versión de 7 plazas.