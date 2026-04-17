Toyota Land Cruiser 2027: Todas las novedades, acabados y precios
El icónico todoterreno de Toyota suma la barra estabilizadora desconectable en su acabado VX y actualiza su paleta de colores con el elegante Negro Eclipse.
Toyota ha presentado la actualización de la gama Land Cruiser, una evolución que mantiene la legendaria robustez y capacidad todoterreno del modelo, mientras eleva significativamente su oferta de confort y opciones de personalización. Esta renovación destaca por la introducción de un nuevo acabado de acceso y mejoras técnicas en las versiones intermedias.
La gama se estructura ahora en torno a tres acabados principales: GX, VX y VX-L, diseñados para cubrir desde el uso profesional intensivo hasta las necesidades de los usuarios que buscan un todoterreno de lujo.
Acabado GX: La nueva alternativa práctica y resistente
La principal novedad de la gama es la incorporación del acabado GX, pensado para quienes priorizan la durabilidad y el rendimiento en condiciones exigentes:
Exterior: Faros y ópticas traseras LED, llantas de aleación de 18” y retrovisores calefactables de ajuste eléctrico.
Interior: Pantalla multimedia de 9”, cuadro de instrumentos digital de 7” y tapicería de tela negra de alta resistencia.
Tecnología Off-road: Bloqueo eléctrico del diferencial, sistema de arranque sin llave y el avanzado sistema Crawl Control (Sistema de Avance Activo).
Mejoras en el acabado VX y mayor exclusividad
El acabado VX recibe actualizaciones de equipamiento que refuerzan su carácter aventurero:
Diseño: Incorpora los faros delanteros circulares característicos de la versión First Edition, aportando una estética retro y robusta.
Mecánica: Suma la Barra Estabilizadora Delantera Desconectable (SDM), un elemento clave para mejorar la articulación de la suspensión en terrenos extremadamente irregulares.
Colores: Se introduce el sofisticado Negro Eclipse y regresa el exclusivo Azul Oasis, disponible únicamente para este acabado.
Versatilidad: Carrocería de 5 plazas en toda la gama
Por primera vez, la configuración de 5 plazas estará disponible en todos los niveles de equipamiento (GX, VX y VX-L). De esta manera, el Land Cruiser 2027 permite a los usuarios elegir entre la capacidad de carga máxima de la versión de 5 asientos o la flexibilidad familiar de la versión de 7 plazas.
Precios de la gama en España
La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya ha iniciado la comercialización de la nueva gama con los siguientes valores de referencia. En la nueva gama 2027, los precios de lanzamiento en el mercado español comienzan en 66.500 € para el nivel de entrada GX, ascienden a 83.550 € en la versión intermedia VX y alcanzan los 93.100 € en el tope de gama VX-L.