Récord histórico para BYD: liderazgo en vehículos enchufables

BYD , líder mundial en vehículos enchufables y tecnología de baterías, continúa reforzando su posición como referente de la movilidad electrificada en España tras cerrar mayo como la marca líder del mercado de vehículos enchufables (EV + PHEV), con un total de 4.518 matriculaciones y una cuota de mercado del 18,8%.

Este resultado supone un crecimiento del 85,9% respecto al mismo mes de 2025 y permite a la marca consolidar su liderazgo en el acumulado de 2026, donde suma ya 17.987 matriculaciones y una cuota de mercado del 17,1%, registrando un incremento del 131% frente al mismo periodo del año anterior.

Además de liderar el mercado de vehículos enchufables, BYD encabeza también las ventas de vehículos 100% eléctricos en España. Durante mayo, la marca registró 1.722 matriculaciones y una cuota de mercado del 14,2%, lo que representa un crecimiento del 69% respecto a mayo de 2025. En el acumulado del año, BYD mantiene igualmente el liderazgo con 7.159 unidades matriculadas, una cuota del 14,6% y un crecimiento del 88,2%.

La fortaleza de la marca también queda patente en el mercado de híbridos enchufables. Durante el mes de mayo, BYD ha matriculado un total de 2.796 unidades, alcanzando una cuota del 23,4% y registrando un crecimiento del 98% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2026, la marca lidera este mercado con 10.828 matriculaciones y una cuota del 19,3%, mejorando en un 171,9% los resultados obtenidos en el mismo periodo de 2025.

Los excelentes resultados de BYD también se reflejan en el canal de particulares, donde la marca ha batido un nuevo récord de volumen de ventas mensual. Con 2.680 unidades comercializadas durante mayo y una cuota del 5,5% en este canal, BYD se sitúa por segundo mes consecutivo en la 6ta posición del ranking general de particulares (incluyendo todas las tecnologías). Este impulso en el canal privado, sumado al resto de operaciones, lleva a la marca a registrar un total de 4.518 matriculaciones en el mes, alcanzando el 12º puesto del mercado total español con una cuota absoluta del 4,04%

BYD: una gama eléctrica líder en sus segmentos

Dentro de la gama 100% eléctrica de BYD, el DOLPHIN SURF continúa protagonizando una de las historias de éxito más destacadas desde su llegada al mercado español hace poco más de un año. Durante el mes de mayo ha liderado el segmento A de vehículos eléctricos con 587 matriculaciones y una cuota del 64,7%. Su excelente rendimiento se extiende también al acumulado del año, donde suma ya 2.463 matriculaciones (66,3% de cuota en su categoría), manteniendo el liderazgo en su segmento y posicionándose como el tercer vehículo 100% eléctrico más vendido de España en lo que llevamos de 2026.

El protagonismo de los modelos 100% eléctricos de BYD se redondea con el ATTO 2, que se sitúa como el sexto vehículo 100% eléctrico más vendido de España en el acumulado de 2026, confirmando el atractivo de una gama capaz de responder a las necesidades de un amplio espectro de clientes.

Los híbridos enchufables de BYD dominan el mercado español

La tecnología DM-i continúa consolidándose como una de las grandes protagonistas del mercado español de híbridos enchufables. Durante el mes de mayo, el BYD SEAL U DM-i ha vuelto a situarse como líder indiscutible de su categoría, con 1.387 unidades matriculadas y una cuota del 35,8%. Estas cifras le han permitido ser el híbrido enchufable más vendido de España durante el mes de mayo, con una cuota del 11,6% del mercado PHEV.

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Por su parte, el ATTO 2 DM-i ha registrado un total de 1.288 matriculaciones, liderando su categoría y convirtiéndose en el segundo híbrido enchufable más vendido del mercado y alcanzando una cuota del 10,8%.

En el acumulado del año, el liderazgo de la gama híbrida enchufable de BYD resulta aún más contundente. El SEAL U DM-i suma ya 4.975 matriculaciones y el ATTO 2 DM-i alcanza las 4.859 unidades, situándose como el primer y segundo híbrido enchufable más vendidos de España en 2026. A ellos se suma la buena aceptación del SEAL 6 DM-i, que acumula 994 unidades entregadas y mantiene igualmente el liderazgo de su segmento con una cuota del 39,3%.

Tres modelos de BYD entre los diez enchufables más vendidos de España

El dominio de BYD en el mercado español queda reflejado también en el ranking general de vehículos enchufables (EV + PHEV). En el acumulado de 2026, la marca cuenta con tres modelos situados entre los diez más vendidos del mercado.

El ATTO 2, sumando sus versiones 100% eléctrica e híbrida enchufable, se consolida como el vehículo enchufable más vendido de España. El SEAL U, en sus variantes eléctrica y DM-i, ocupa la segunda posición del ranking nacional. Por su parte, el DOLPHIN SURF se sitúa como el sexto vehículo enchufable más vendido del mercado español, un resultado especialmente destacado al tratarse de un modelo exclusivamente eléctrico.

Gracias a una gama cada vez más completa y a una tecnología capaz de ofrecer soluciones adaptadas a distintos perfiles de cliente, BYD continúa reforzando su liderazgo en España y consolidando su papel como uno de los principales impulsores de la transición hacia una movilidad más eficiente, accesible y sostenible.