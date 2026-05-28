BYD amplía la gama de su pick-up con nuevos modelos

BYD Australia anunció hoy una importante expansión de su gama Shark 6 , presentando una versión Shark 6 Dynamic Cab-Chassis lista para el comercio y una nueva pick-up Shark 6 Performance, la tope de gama, que se unirá a la galardonada camioneta Shark 6 Premium.

La gama ampliada está diseñada para satisfacer las necesidades del comercio, las flotas y las familias australianas; ofreciendo un rendimiento superior del sistema Super Hybrid todoterreno de modo dual (DM), una capacidad de tracción total mejorada y un mayor confort de marcha.

La Shark 6 Performance, en particular, con más potencia y una capacidad de remolque de 3.500 kg, está pensada para clientes que buscan aventuras de verdad.

La Shark 6 Dynamic Cab-Chassis tiene un precio desde $55,900 más gastos de matriculación. Se espera que el precio de la plataforma se finalice en las próximas semanas. La Shark 6 Performance, más potente y capaz, tiene un precio desde $62,900 más gastos de matriculación.

Algunas características de la BYD Shark 6

Todas las variantes de la BYD Shark 6 incorporan la aclamada arquitectura de tracción total todoterreno de doble modo (DMO) de BYD, con motores nafteros turboalimentados integrados con potentes motores eléctricos delanteros y traseros para crear un sistema de propulsión superhíbrido eficiente y a la vez enérgico.

Los motores eléctricos se cargan gracias a la avanzada batería Blade de fosfato de hierro y litio (LFP) de BYD, con una capacidad de 29,58 kW/h, que es más estable y menos propensa al sobrecalentamiento que las alternativas basadas en níquel.

El motor turbo DM Super Hybrid de 1,5 litros que equipa la Shark 6 Dynamic Cab-Chassis y la actual Shark 6 Premium desarrolla 430 HP y 650 Nm, lo que permite a ambos vehículos acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

BYD Shark 6 BYD Shark 6

El nuevo motor turbo DM Super Hybrid de 2.0 litros del Shark 6 Performance aumenta la potencia y el par totales del sistema a 470 HP y 700 Nm respectivamente, potencia suficiente para un tiempo de aceleración de 5,5 segundos, a la vez que ofrece un consumo de 1,3 L/100 km cuando el SOC del vehículo es superior al 25 %, según el ciclo de prueba combinado WLTP .

La gama ampliada ofrece más soluciones de remolque y carga útil para los compradores australianos de camionetas pick-up. La Shark 6 Performance ofrece hasta 3.500 kg de remolque con freno, mientras que la Shark 6 Dynamic y la Shark 6 Premium admiten hasta 2.500 kg de remolque con freno.

Los modos de manejo de la BYD Shark

La tecnología DM Super Hybrid ofrece a los clientes de la Shark 6 tres modos de conducción inteligentes.

Modo eléctrico puro (EV) : el motor naftero se apaga y el Shark 6 se impulsa mediante sus motores eléctricos, alimentados por la batería. Esto resulta ideal para el tráfico con paradas y arranques frecuentes y para circular a velocidades urbanas bajas o medias, ofreciendo una conducción silenciosa y suave, una respuesta instantánea y cero consumo de combustible.

: el motor naftero se apaga y el Shark 6 se impulsa mediante sus motores eléctricos, alimentados por la batería. Esto resulta ideal para el tráfico con paradas y arranques frecuentes y para circular a velocidades urbanas bajas o medias, ofreciendo una conducción silenciosa y suave, una respuesta instantánea y cero consumo de combustible. Modo HEV: el motor naftero no impulsa las ruedas. En su lugar, funciona como una central eléctrica portátil, generando energía para los motores eléctricos que, a su vez, impulsan las ruedas. Además, el motor de combustión interna puede recargar la batería simultáneamente. Esto resulta ideal a velocidades medias, cuando se busca suavidad, silencio y una respuesta instantánea.

el motor naftero no impulsa las ruedas. En su lugar, funciona como una central eléctrica portátil, generando energía para los motores eléctricos que, a su vez, impulsan las ruedas. Además, el motor de combustión interna puede recargar la batería simultáneamente. Esto resulta ideal a velocidades medias, cuando se busca suavidad, silencio y una respuesta instantánea. Modo paralelo HEV: Los motores eléctricos y el motor naftero trabajan en armonía para impulsar las ruedas simultáneamente. La potencia combinada resulta útil al remolcar o mantener velocidades de autopista, donde se experimenta una mayor pérdida de energía al circular en modo puramente eléctrico. La integración inteligente y la gestión del software permiten además que el motor de combustión interna continúe cargando la batería al mismo tiempo.

Desde la perspectiva del conductor, la transición es perfecta. No se requiere ningún cambio manual, ya que el sistema inteligente DM Super Hybrid se encarga de todo.

Con capacidad de alimentación de vehículo a carga (V2L) de 6,6 kW y múltiples tomas de corriente de 230 V (una en la cabina y tres en la caja de carga), además de un adaptador V2L que añade dos tomas más, la BYD Shark 6 está lista para alimentar herramientas, electrodomésticos y equipos de camping en cualquier lugar.