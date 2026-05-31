BYD lanza el Dolphin Cargo, con autonomía líder en su clase

BYD , el fabricante líder mundial de vehículos de nueva energía, presenta la DOLPHIN Cargo e-Van : un vehículo compacto, versátil y flexible para flotas comerciales.

Tomando como punto de partida el hatchback DOLPHIN , la conversión en un vehículo comercial ligero (LCV) se lleva a cabo en el Reino Unido, lo que permite aprovechar la experiencia de ingeniería local y garantizar que el vehículo se adapte a las necesidades específicas de los operadores comerciales británicos.

Las modificaciones incluyen la eliminación permanente de los asientos traseros y la instalación de un mamparo metálico completo detrás de los asientos delanteros, lo que libera una generosa capacidad de carga de 1.093 litros (incluido un espacio de almacenamiento bajo el piso de 47 litros).

La longitud máxima de carga es de 1250 mm, mientras que el ancho mínimo de carga (entre los pasos de rueda) es de 1018 mm, con un ancho máximo de 1160 mm; todo ello dentro de la compacta longitud de 4290 mm del DOLPHIN Cargo . La altura máxima de carga es de 710 mm.

La plataforma de carga plana con revestimiento de madera contrachapada fenólica, que incluye espacio de almacenamiento adicional bajo el piso y un subchasis modular, se complementa con paneles de puerta resistentes y una película protectora para el parachoques, lo que le confiere robustez para todo tipo de negocios. Se puede brindar mayor seguridad con diversas opciones de ventanas traseras, incluyendo paneles de policarbonato.

Construida sobre la aclamada plataforma de turismos BYD DOLPHIN, la furgoneta eléctrica de carga DOLPHIN combina una robusta conversión comercial con un rendimiento líder en su clase, ofreciendo una solución ideal para flotas y empresas modernas.

Impulsada por un motor eléctrico de 204 HP y una batería de 60,4 kWh, ofrece una impresionante autonomía WLTP de hasta 560 km en ciudad y 426 km en ciclo combinado, lo que ayuda a las empresas a maximizar la eficiencia y reducir los costes operativos. También estará disponible un limitador de velocidad opcional de 113 km/h para optimizar la flota y la gestión energética.

El corazón del vehículo es la tecnología de batería Blade de BYD, líder en la industria, que utiliza fosfato de hierro y litio (LFP). Completamente libre de cobalto, la batería Blade está diseñada para ofrecer mayor durabilidad, seguridad mejorada y mayor resistencia a temperaturas extremas en comparación con las tecnologías de baterías convencionales.

Especificaciones del BYD DOLPHIN CARGO

Las especificaciones de la furgoneta eléctrica de carga DOLPHIN se basan en el nivel de equipamiento DOLPHIN Comfort, por lo que su equipamiento supera con creces las expectativas de muchos compradores comerciales. La tecnología Vehicle-to-Load (V2L) permite que esta nueva furgoneta derivada de turismos (CDV) alimente directamente equipos externos, facilitando aplicaciones como servicios móviles, mantenimiento de instalaciones, iluminación portátil y carga de herramientas sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales.

También incluye de serie bomba de calor, volante calefactable y asientos delanteros calefactables (que mejoran la eficiencia de la batería al calentar al conductor y no la carga), cámara de aparcamiento de 360 grados y duplicación de pantalla para smartphone mediante Apple CarPlay y Android Auto. Para satisfacer las diversas necesidades de los operadores comerciales, BYD ofrece además una gama de soluciones de equipamiento a medida, como alarmas de marcha atrás, luces de advertencia ámbar, rotulación del vehículo y configuraciones de almacenamiento personalizadas según las necesidades del cliente.

Precio del BYD DOLPHIN CARGO

La versión de carga del BYD DOLPHIN ya se puede encargar a través de los concesionarios BYD participantes en el Reino Unido, con un precio a partir de 29.358 libras. Los clientes corporativos pueden optar por el servicio de asistencia para flotas a través del equipo de ventas corporativas de BYD en el Reino Unido.