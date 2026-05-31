La Fiat Toro presenta la línea 2027 como la primera pick-up híbrida ligera producida en Brasil

La Fiat Toro revolucionó su segmento rompiendo paradigmas, combinando la robustez y el rendimiento de una pick-up con la comodidad y la tecnología de un SUV, todo ello con un diseño vanguardista, escribiendo así un nuevo capítulo de innovación.

A partir de ahora, en su gama 2027, la Toro se convierte en la primera pick-up híbrida ligera producida en Brasil, incorporando el motor MHEV de 48 V, lo que eleva aún más el estándar de tecnología, eficiencia y sofisticación del modelo.

El sistema MHEV de 48 V de Stellantis debuta en la gama de camionetas pick-up de Fiat , equipando las versiones Volcano y Ultra de la Toro , que cuentan con el motor Turbo 270 Flex. Esta tecnología híbrida ligera combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de bajo voltaje (48 voltios), reduciendo las emisiones y el consumo de combustible sin sacrificar el rendimiento.

El motor eléctrico multifuncional asiste de forma inteligente al motor de combustión, generando fuerza mecánica para optimizar el consumo de combustible y regenerando energía eléctrica, en conjunto con el sistema eléctrico tradicional del vehículo. Un control electrónico gestiona el funcionamiento entre los diferentes modos de conducción, priorizando la eficiencia y reduciendo el consumo de combustible. En la práctica, el sistema optimiza el consumo de combustible, generando ahorros de hasta un 12 %, además de reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente un 11 %.

El nuevo sistema también proporciona una experiencia de conducción más placentera al garantizar una entrega de par instantánea. Esta nueva tecnología hace que el vehículo sea más ágil, actuando directamente sobre la curva de aceleración y proporcionando hasta 65 Nm de par eléctrico, lo que se traduce en respuestas más rápidas al pisar el acelerador.

En línea con su propuesta tecnológica, el Toro 2027 ahora ofrece sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de serie en todas sus versiones, mejorando la seguridad y el confort de conducción. A partir de ahora, todas las versiones del modelo contarán con alerta de colisión con frenado automático, alerta de cambio involuntario de carril y cambio automático de luces altas, lo que garantiza una mayor seguridad para los ocupantes. Las versiones Ultra y Ranch también incluirán de serie el sistema de monitoreo de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado, mientras que el Volcano los ofrecerá como extras opcionales.

La característica distintiva de las luces diurnas LED de la Toro, que el año pasado se digitalizó mediante píxeles, cobra aún más protagonismo con la llegada de los intermitentes secuenciales, una función que realza el conjunto óptico y refuerza la identidad visual del modelo. El efecto dinámico de los intermitentes añade un toque de sofisticación y, al mismo tiempo, mejora la visibilidad del vehículo en el tráfico, acercando a la camioneta a las tendencias del segmento premium.

“La Fiat Toro llega en su año modelo 2027 consolidando una exitosa trayectoria en el mercado automotriz. Desde su lanzamiento hace 10 años, el modelo se ha mantenido como líder de ventas en su segmento, reflejo directo de su innovadora propuesta al combinar la robustez de una camioneta pickup con la comodidad de un SUV. La Toro nació para revolucionar el mercado de las camionetas pick-up al combinar tecnología y versatilidad de una manera sin precedentes, y continúa evolucionando con ese mismo espíritu pionero. Ahora, con la llegada de las versiones MHEV, damos otro paso importante al ofrecer mayor eficiencia y rendimiento, lo que hace que el modelo sea aún más competitivo y se ajuste a las demandas del mercado”, comenta Frederico Battaglia, Director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Fiat Toro 2027 Fiat Toro 2027

Cabe destacar que la Toro ha experimentado importantes cambios estéticos y tecnológicos recientemente. Además de la llegada del motor turbodiésel de 2.2 litros, el diseño del modelo se ha renovado por completo, presentando una parrilla trapezoidal con líneas geométricas precisas, atravesada por líneas verticales rectas.

El conjunto de faros ahora es totalmente LED, ubicado sobre las tomas de aire en los extremos del parachoques, soluciones que realzan la percepción visual de amplitud y refuerzan la imponente presencia frontal de la camioneta. Este efecto se acentúa con la placa protectora más ancha, que aporta robustez al diseño general.

Todas las versiones cuentan con un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas y un sistema multimedia de 10 pulgadas, a partir del acabado Volcano. Todas las versiones también están equipadas con una transmisión moderna y freno de estacionamiento electrónico, que brindan mayor comodidad y conveniencia al conductor, así como la función de retención automática.

Motores de la Fiat Toro 2027

Además de su diseño robusto y tecnología avanzada, la Toro también es un referente en cuanto a rendimiento. Esta camioneta, líder en ventas en su segmento, ofrece tres opciones de motor: el 270 Turbo Flex, el 270 Turbo Flex MHEV y el 2.2 Turbodiésel.

Con el aclamado motor Turbo 270 Flex, ahora con tecnología MHEV (disponible en las versiones Ultra y Volcano), ofrece 176 CV de potencia y 270 Nm de par motor. El motor turbodiésel MultiJet 2.2, que hizo que la Toro fuera más potente y económica, equipa las versiones Ranch y Volcano Diesel, ofreciendo 200 CV de potencia y 450 Nm de par motor.

Con 10 años en el mercado y más de 650.000 unidades producidas, la Fiat Toro sigue siendo un referente de innovación en el segmento de las camionetas pick-up, combinando tecnología, versatilidad y rendimiento en una propuesta única en el mercado brasileño.

Precios de la Fiat Toro 2027

Endurance Turbo Flex - R$ 167.490

Freedom Turbo Flex - R$ 177.490

Volcano Turbo Flex MHEV - R$ 197.490

Ultra Turbo Flex MHEV - R$ 206.490

Volcano Diesel - R$ 220.490

Ranch Diesel – R$ 238.490