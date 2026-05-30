Arrancó la caravana del Fiat 600: cómo participar del concurso
El nuevo Fiat 600 ya se ganó un lugar de referencia con el cliente argentino gracias a su vinculación con un modelo que caló hondo en la historia argentina.
Lanzado hace tan sólo unos meses, el nuevo Fiat 600 Hybrid ya se ganó un lugar de referencia con el cliente argentino gracias a su vinculación directa con un modelo que caló hondo en la historia argentina. Hoy, este modelo emblema de la marca italiana es protagonista de caravanas que recorrerán la red de concesionarios del país para acercarlo aún más al público.
En una primera etapa, entre el 27 de mayo y el 4 de junio, el Fiat 600 Hybrid sale a la calle para ser visto, probado y compartido. Durante 9 días, Buenos Aires se convierte en el escenario de una experiencia que conecta movimiento, estilo y vida urbana.
Cada concesionario se transforma en un punto activo de la experiencia con una caravana de 8 unidades de este modelo que recorrerá el área metropolitana de AMBA, recibiendo a clientes e interesados con una propuesta que combina test drive y ambientación.
CÓMO PARTICIPAR DEL CONCURSO:
Para participar, los interesados deberán subir una foto de la caravana en sus redes sociales, seguir en @fiatargentina y etiquetar a la marca usando el hashtag #Fiat600Hybrid. Los ganadores podrán disfrutar una cena en “Cucina Paradiso”.
CALENDARIO PRIMERA ETAPA de la Caravana Fiat 600:
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27 de mayo: 4Strade (Av. Del Libertador 5900, Belgrano) a las 10:30hs
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27 de mayo: Autogenerali (Triunvirato 3470, Villa Urquiza) a las 14:00hs
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27 de mayo: Novo Auto (Sanabria 2470, Monte Castro) a las 16:30hs
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28 de mayo: Autogenerali (Av. Las Heras 4033, Palermo) a las 10:30hs
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28 de mayo: Taraborelli (Av. Córdoba 4002, Villa Crespo) a las 16:30hs
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29 de mayo: Auto del Sol (Av. Mitre 1499, Florida) a las 10:30hs
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29 de mayo: Autofrance (Av. Centenario 1001, San Isidro) a las 14:00hs
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29 de mayo: Autofrance (Curupayti 85, Boulongne) a las 16:30hs
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30 de mayo: recorrido por Av Corrientes, 9 de julio, Puerto Madero y San Telmo de 17:00hs a 23:00hs
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31 de mayo: recorrido por Palermo, Cañitas, Recoleta, Plaza Francia de 11:00hs a 17:00hs
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1 de junio: Pilaritalyauto (Ruta Panamericana Km 52, Pilar) a las 10:30hs
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1 de junio: Stampa (Ruta Panamericana Km 35,5, Tortuguitas) a las 14:00hs
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1 de junio: Venezia Auto (Quintanilla 1480, Don Torcuato) a las 16:30hs
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2 de junio: Auto Dante (Juana Manso 835, Puerto Madero) a las 10:30hs
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2 de junio: Verona (Paseo Colon 1400, San Telmo) a las 14:00hs
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3 de junio: Auto Zanet (Av. Hipólito Yrigoyen 3753, Lanus) a las 10:30hs
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3 de junio: Auto Zanet (Hipólito Yrigoyen 8569, Lomas de Zamora) a las 14:00hs
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3 de junio: Verona (Av. Mitre 3945, Sarandí) a las 16:30hs
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4 de junio: Car Group (Av. Juan Bautista Alberdi 5930, Mataderos) a las 10:30hs
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4 de junio: Novo Auto (Av. Francisco Beiró 5795, Villa Real) a las 14:00hs
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4 de junio: Top West (Monseñor Bufano 3250, San Justo) a las 16:30hs
Características del Fiat 600
El Fiat 600 incorpora un sistema híbrido ligero de 48V que une un motor naftero de tres cilindros 1.2 con un motor eléctrico integrado en una transmisión automática e-DCT de doble embrague y seis velocidades. El conjunto genera 145 CV y 230 Nm de torque, con una aceleración de 0 a 50 km/h en 4,4 segundos.
Con este conjunto mecánico, el Fiat 600 puede circular en modo 100% eléctrico en situaciones de baja velocidad o en maniobras como el arranque y el estacionamiento. Su sistema de recuperación de energía permite almacenar electricidad durante la desaceleración y las frenadas, lo que reduce el consumo y las emisiones en entornos urbanos.
El consumo homologado es de 4,8 litros cada 100 km, con una autonomía eléctrica de hasta 1 km o 30 km/h, según las condiciones. Este esquema híbrido busca optimizar la eficiencia sin sacrificar el rendimiento, ofreciendo transiciones suaves entre ambos modos de propulsión y un manejo silencioso característico de los sistemas eléctricos.