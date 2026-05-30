Arrancó la caravana del Fiat 600: cómo participar del concurso

El nuevo Fiat 600 ya se ganó un lugar de referencia con el cliente argentino gracias a su vinculación con un modelo que caló hondo en la historia argentina.

Lanzado hace tan sólo unos meses, el nuevo Fiat 600 Hybrid ya se ganó un lugar de referencia con el cliente argentino gracias a su vinculación directa con un modelo que caló hondo en la historia argentina. Hoy, este modelo emblema de la marca italiana es protagonista de caravanas que recorrerán la red de concesionarios del país para acercarlo aún más al público.

En una primera etapa, entre el 27 de mayo y el 4 de junio, el Fiat 600 Hybrid sale a la calle para ser visto, probado y compartido. Durante 9 días, Buenos Aires se convierte en el escenario de una experiencia que conecta movimiento, estilo y vida urbana.

Cada concesionario se transforma en un punto activo de la experiencia con una caravana de 8 unidades de este modelo que recorrerá el área metropolitana de AMBA, recibiendo a clientes e interesados con una propuesta que combina test drive y ambientación.

Fiat 600 Hybrid Fiat 600 Hybrid

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