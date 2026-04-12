Ford Pro integra Sudamérica y México: una nueva potencia en vehículos comerciales
Ford Pro expande el portfolio de la Ranger en Sudamérica con cinco nuevas versiones XL, incluyendo variantes de Cabina Simple y Chasis para el segmento comercial.
En un movimiento clave para el sector logístico y de servicios, Ford Pro, la división de vehículos comerciales de la marca, ha integrado las estructuras de Sudamérica y México bajo una única gestión regional. Esta estrategia busca duplicar la escala operativa, optimizar inversiones y acelerar el desarrollo de tecnologías aplicadas a la productividad.
La nueva estructura estará liderada por Guillermo Lastra, quien asume como director de Vehículos Comerciales de Ford América Latina tras haber encabezado la operación en Sudamérica.
Escala y Sinergia Regional
La unión de estos mercados permite a Ford Pro gestionar un volumen de ventas mucho más robusto, aprovechando portfolios que se complementan entre sí:
Sudamérica: Aportó 28.000 unidades en 2025, con un crecimiento del 17%. Su pilar es la línea Transit (producida en Uruguay) y la Ranger.
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México: Sumó cerca de 29.000 unidades el año pasado, destacándose por la potencia de la Serie F (Super Duty F-250, F-350 y F-450) configurada para el trabajo pesado.
Red de atención: La división ahora cuenta con una red consolidada de 504 concesionarios en toda la región para brindar soporte técnico y servicios de posventa.
Nuevos Lanzamientos: Ranger XL para el trabajo
Como parte de esta expansión, la familia Ranger fabricada en Planta Pacheco suma cinco nuevas versiones XL orientadas exclusivamente al uso comercial y la productividad:
Cabina Simple: Con transmisión manual, disponible en 4x2 y 4x4.
Cabina Chasis: Ideal para carrozados específicos, en versiones 4x2 y 4x4 manual.
Cabina Doble Automática: Una novedad estratégica para el segmento de flotas que prioriza el confort del conductor sin perder robustez.
Estas variantes mantienen la plataforma tecnológica de la nueva generación de Ranger, pero con una configuración optimizada para maximizar el costo total de operación.