Ford Pro expande el portfolio de la Ranger en Sudamérica con cinco nuevas versiones XL, incluyendo variantes de Cabina Simple y Chasis para el segmento comercial.

Ford Pro integra Sudamérica y México: una nueva potencia en vehículos comerciales

En un movimiento clave para el sector logístico y de servicios, Ford Pro, la división de vehículos comerciales de la marca, ha integrado las estructuras de Sudamérica y México bajo una única gestión regional. Esta estrategia busca duplicar la escala operativa, optimizar inversiones y acelerar el desarrollo de tecnologías aplicadas a la productividad.

La nueva estructura estará liderada por Guillermo Lastra, quien asume como director de Vehículos Comerciales de Ford América Latina tras haber encabezado la operación en Sudamérica.

Escala y Sinergia Regional La unión de estos mercados permite a Ford Pro gestionar un volumen de ventas mucho más robusto, aprovechando portfolios que se complementan entre sí:

Sudamérica: Aportó 28.000 unidades en 2025, con un crecimiento del 17%. Su pilar es la línea Transit (producida en Uruguay) y la Ranger .

México: Sumó cerca de 29.000 unidades el año pasado, destacándose por la potencia de la Serie F (Super Duty F-250, F-350 y F-450) configurada para el trabajo pesado.

Red de atención: La división ahora cuenta con una red consolidada de 504 concesionarios en toda la región para brindar soporte técnico y servicios de posventa. Guillermo Lastra Guillermo Lastra, ejecutivo de Ford Ford Nuevos Lanzamientos: Ranger XL para el trabajo Como parte de esta expansión, la familia Ranger fabricada en Planta Pacheco suma cinco nuevas versiones XL orientadas exclusivamente al uso comercial y la productividad: