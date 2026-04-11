Estética y tecnología: así es la nueva Ford Ranger Black
Fabricada en Planta Pacheco, la nueva Ford Ranger Black 2026 destaca por su diseño oscurecido y motor turbodiésel de 170 CV.
Ford presentó oficialmente la Ranger Black, una edición especial fabricada en su centro industrial de General Pacheco que llega para renovar el catálogo "Lifestyle" de la pickup más avanzada del mercado. A diferencia de su antecesora, esta versión adopta una configuración 4x2 con caja automática.
Basada en el equipamiento XLS, la Ranger Black se posiciona como una opción distinguida que combina tecnología de punta con una personalidad única.
Diseño "Black": elegancia en cada detalle
La propuesta estética de esta versión se define por el uso de tonos oscuros que resaltan su carácter sofisticado:
Exterior: Parrilla frontal, espejos, manijas de puertas y paragolpes trasero terminados en gris oscuro y negro. Incluye de serie la barra deportiva San Antonio, estribos negros y llantas de aleación de 18 pulgadas oscurecidas.
Interior: Habitáculo con techo negro, volante forrado en cuero y tapizados exclusivos que combinan tela y cuero ecológico. Un detalle histórico: los respaldos de los asientos delanteros llevan grabada la famosa frase de Henry Ford: “Siempre y cuando sea negro”.
Mecánica optimizada para la ciudad
El tren motriz de la Ranger Black ha sido configurado para ofrecer una conducción suave y relajada, sin resignar capacidad de trabajo:
Motor: Panther 2.0 Turbodiésel de 170 CV y un torque de 405 Nm.
Transmisión: Nueva caja automática de 6 velocidades, su principal evolución, que mejora la agilidad en el uso diario.
Tracción: Trasera (4x2), ideal para reducir el consumo y simplificar el mantenimiento para usuarios urbanos.
Capacidad: A pesar de su enfoque citadino, incrementa su capacidad de remolque a 3.500 kg.
Tecnología y seguridad de serie
Al formar parte de la nueva generación de Ranger, la versión Black no escatima en equipamiento digital:
Conectividad: Pantalla multitáctil de 10" con sistema SYNC 4 y tablero de instrumentos digital de 8". Cuenta con módem 4G integrado para funciones remotas desde la aplicación FordPass (como el encendido remoto programado).
Seguridad: Incluye 7 airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor), controles de tracción y estabilidad, asistente de partida en pendientes y frenado post-colisión.
Disponibilidad y precio
La nueva Ford Ranger Black ya está disponible en la red de concesionarios oficial en colores Negro Perlado y Plata Metalizado.
-
Precio sugerido (Abril 2026): $63.800.000.