Maserati rinde tributo a Fangio

Inspiradas en el Maserati de Grand Prix con el que Juan Manuel Fangio obtuvo sus títulos, las variantes decorativas se extienden a las unidades de calle.

Maserati formalizó el inicio de su campaña deportiva en el campeonato GT2 European Series durante las competencias desarrolladas en el Autodromo Nazionale di Monza. En las instalaciones del trazado italiano, la división de competición de la firma del Tridente consolidó su presencia en la categoría mediante el despliegue de cinco unidades del Maserati GT2 en la grilla de partida.

El evento en el trazado de velocidad sirvió asimismo de escenario para la presentación mundial de una serie de decoraciones estéticas especiales diseñadas para rendir homenaje a la trayectoria de la compañía en el deporte motor y al centenario de la creación de su emblema corporativo.

El legado del monoplaza 250F y la era de Juan Manuel Fangio La concepción gráfica de los nuevos diseños se inspira de forma directa en las líneas y colores del Maserati 250F, uno de los automóviles de Grand Prix más influyentes de la era fundacional de la Fórmula 1. La elección de este modelo busca trazar un puente histórico con las páginas más destacadas de la escudería en la disciplina de monoplazas, destacando los hitos de sus conductores principales:

Los títulos de Juan Manuel Fangio: Al comando de este chasis, el piloto argentino conquistó dos de sus campeonatos mundiales de conductores, logrando las coronas de las temporadas 1954 y 1957, sumando victorias en los Grandes Premios de Argentina, Bélgica, Mónaco y Francia.

Victorias internacionales: La plataforma técnica sumó triunfos de la mano del británico Stirling Moss en los exigentes circuitos de Mónaco e Italia durante el año 1956.

Hito de género en el automovilismo: El 250F se inscribe en las estadísticas de la disciplina por haber sido el vehículo utilizado por la corredora Maria Teresa de Filippis, quien en 1958 se convirtió en la primera mujer de la historia en clasificar para la grilla de largada de un Gran Premio de Fórmula 1. Maserati rinde tributo a Fangio Maserati rinde tributo a Fangio Maserati Doble aniversario institucional para el Tridente La campaña de marketing de la firma de Módena engloba un doble centenario de alto valor simbólico para la identidad de la corporación automotriz. Por un lado, se conmemoran los cien años del diseño del logotipo del Tridente. Por el otro, se recuerda el primer registro oficial de una unidad de la marca en competencias de velocidad, un suceso ocurrido en la edición de 1926 de la Targa Florio.