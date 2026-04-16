El nuevo Yaris Cross Hybrid será el primer beneficiado por la producción local de baterías de ion-litio en la planta de Toyota en Brasil.

Toyota Yaris Cross Hybrid: el primer modelo con baterías ensambladas por la marca en Brasil

Toyota Yaris Cross Hybrid: el primer modelo con baterías ensambladas por la marca en Brasil

Toyota ha inaugurado este mes un nuevo centro técnico para el ensamblado de baterías de vehículos híbridos en su planta de Sorocaba, San Pablo. Con esta iniciativa, la compañía se posiciona como la primera terminal automotriz de la región en localizar una etapa tan crítica de la cadena de valor de electrificación, fortaleciendo su competitividad en toda América Latina.

La planta cuenta con una capacidad anual de aproximadamente 50.000 packs de baterías de ion-litio, tecnología fundamental para la transición energética. Este movimiento permite acortar las cadenas logísticas y desarrollar competencias técnicas locales de alto nivel.

Toyota Yaris Cross Hybrid: el primer modelo con baterías ensambladas por la marca en Brasil Toyota Yaris Cross Hybrid: el primer modelo con baterías ensambladas por la marca en Brasil Toyota El Yaris Cross Hybrid como protagonista del nuevo centro La producción de estas baterías estará destinada inicialmente de forma exclusiva al nuevo Yaris Cross en su versión híbrida. Este modelo, que se comercializa en Argentina desde febrero de 2026, utiliza un sistema híbrido auto-recargable de última generación que no requiere conexión externa.

Funcionamiento inteligente: El sistema utiliza frenado regenerativo y la acción del motor a combustión para cargar la batería de alta tensión.

Eficiencia urbana: Prioriza el uso de motores eléctricos a bajas velocidades, logrando reducir el consumo de combustible en un 30% respecto a versiones convencionales.

Descarbonización: Se presenta como una solución accesible para reducir emisiones sin sacrificar la autonomía necesaria para trayectos largos. Toyota Yaris Cross Hybrid: el primer modelo con baterías ensambladas por la marca en Brasil Toyota Yaris Cross Hybrid: el primer modelo con baterías ensambladas por la marca en Brasil Toyota Liderazgo consolidado en el mercado argentino Toyota continúa liderando el segmento de vehículos electrificados en Argentina bajo su estrategia de tecnologías múltiples (Multi-Pathway). Desde la llegada del Prius en 2009, la marca ha alcanzado un acumulado de 50.000 vehículos híbridos vendidos en el país.