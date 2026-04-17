Toyota presenta una actualización para el Yaris Cross

Toyota aporta estilo y sofisticación a su SUV compacto híbrido Yaris Cross con un aspecto renovado para este innovador y eficiente superventas europeo.

Fabricado en la planta de Francia, el Yaris Cross destaca las cualidades esenciales de la familia Yaris: ingenio e innovación en diseño, motorizaciones y seguridad. Estas fortalezas se combinan en un SUV compacto, diseñado para el estilo de vida de los clientes europeos.

Como resultado, el Yaris Cross ha sido un éxito rotundo en todo el continente desde su lanzamiento en 2021, convirtiéndose en el vehículo más vendido de Toyota en Europa, con 200.000 unidades vendidas en 2025. Los clientes eligen sistemáticamente el Yaris Cross por su distintivo carácter de SUV compacto, así como por su rendimiento eficiente y ágil.

Inspiradas en el compromiso de Toyota con el "kaizen" (mejora continua), las últimas actualizaciones encarnan un espíritu de refinamiento y evolución sin concesiones para garantizar que el Yaris Cross siga ofreciendo un paquete completo y atractivo en el segmento de los SUV compactos .

La gama de Toyota Yaris Cross

La nueva gama Yaris Cross, en versiones Mid, Mid+, High y GR SPORT, estará disponible para pedidos a finales de este mes.

Toyota ha presentado una actualización limpia y segura, centrada en un frontal de nuevo diseño, para garantizar que el nuevo Yaris Cross destaque en las calles urbanas como nunca antes.

La distintiva parrilla frontal, con su llamativo diseño de panal, está pintada del mismo color que la carrocería para integrarse a la perfección y lograr una apariencia elegante y moderna. La sección inferior en color negro, junto con los pasos de rueda ensanchados, mantiene una imponente presencia de SUV.

Los faros LED rediseñados realzan la estética general e incluyen luces diurnas integradas de serie. Asimismo, las nuevas llantas de aleación en las versiones superiores (17 pulgadas en la versión Mid+ y 18 pulgadas en la versión High) mejoran aún más su apariencia.

Además, se han añadido dos nuevos colores a la paleta. El elegante y distintivo Bronce Precioso estará disponible exclusivamente en dos tonos, con techo y pilares en negro contrastante. Se une al expresivo Gris Celestita, que sustituye a la anterior opción Plata Brillante.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross

En el interior, los paneles de las puertas en color platino crean una primera impresión sofisticada al entrar en el vehículo, en armonía con la franja del mismo color en el panel de instrumentos. Esta atención al detalle realza la sensación de unidad y modernidad del interior.

La versión Mid+ ahora incluye el asiento de diseño deportivo, que ofrece mayor comodidad y mejor sujeción lateral, y que antes estaba reservado para la versión High. Presenta el mismo inserto en color platino y costuras tricolor en contraste para un acabado más sofisticado.

Se introduce un ribete de piel parcial, con detalles en contraste en los hombros y los refuerzos, en la gama High. Esto incluye el nuevo y sofisticado material "SakuraTouch", que incorpora PVC de origen vegetal, corcho reciclado y PET reciclado, realzando el estilo a la vez que reduce las emisiones de CO2 durante la producción del material en un 95 % en comparación con la piel auténtica.

En las versiones Mid+ y superiores, la iluminación ambiental añade un toque de elegancia, y el cargador inalámbrico brinda mayor comodidad. El portón trasero eléctrico también se ofrece de serie en la versión High. Los espejos retrovisores exteriores retráctiles automáticamente vienen incluidos en todos los modelos.

Toyota Yaris Cross GR SPORT

Inspirado en los múltiples logros de TOYOTA GAZOO Racing en campeonatos mundiales, el Yaris Cross GR SPORT cuenta con características exteriores e interiores exclusivas y una suspensión recalibrada para una conducción más precisa y gratificante.

Su aspecto más técnico y orientado al rendimiento comienza con un parachoques delantero único. Incorpora tomas de aire laterales exclusivas en cada extremo inferior, lo que enfatiza su postura ancha y atlética, realzada por llantas de aleación mecanizadas de 18 pulgadas.

En el habitáculo, los exclusivos asientos deportivos GR SPORT de ante con tapicería gris y costuras rojas ofrecen una sensación de alta calidad y una mayor sujeción, combinando la comodidad diaria con un marcado carácter deportivo. El logotipo GR aparece en los reposacabezas delanteros y el volante, y las puertas y el panel de instrumentos incorporan inserciones decorativas en color plata metalizado, específicas de GR SPORT.

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El Yaris Cross GR SPORT está disponible exclusivamente con tracción delantera y motor híbrido de 130 CV. El equipamiento de serie incluye iluminación ambiental, cargador inalámbrico, detector de ángulo muerto y portón trasero eléctrico.

Qué motores ofrece el Toyota Yaris Cross

El sistema de propulsión híbrido 130 es el corazón de la nueva gama Yaris Cross y está disponible con dos opciones de tracción. Los clientes pueden elegir entre tracción delantera (FWD) o la mayor seguridad y estabilidad que ofrece la tracción integral inteligente (AWD-i).

El sistema híbrido 130 se incorporó a la gama Yaris Cross en 2024 para ofrecer una aceleración suave y ágil, así como la increíble eficiencia y las bajas emisiones características de la tecnología híbrida de Toyota. Con una potencia de 130 HP (96 kW) y un par motor de 185 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos.

Además, el híbrido 130 alcanza unas emisiones de CO2 excepcionales de entre 99 y 115 g/km, con un consumo de combustible de entre 4,4 y 5,1 l/100 km según el ciclo combinado WLTP (valores provisionales).

El Hybrid 115 ahora solo se ofrece en la versión Mid, con tracción delantera. Tiene una potencia total de 116 HP (85 kW) y un par motor de 141 Nm. Las emisiones de CO2 son de 100-107 g/km y su consumo de combustible es de 4,4-4,7 l/100 km.

Un auténtico ADN de Toyota Yaris Cross

Diseñado para la vida urbana y más allá, el Yaris Cross expresa su ADN esencial de rendimiento eficiente y ágil, combinado con la verdadera comodidad y practicidad de un SUV.

El ingenioso diseño interior crea un espacio de carga práctico y fácil de usar, con capacidad para los artículos esenciales del día a día, así como para el equipaje de ocio y de viaje. Los asientos traseros abatibles en proporción 40:20:40 permiten reclinarlos individualmente, con capacidad para hasta tres pasajeros o para transportar equipaje de mayor tamaño.

Desde el lanzamiento del modelo en 2021, un programa de mejoras se ha centrado en satisfacer las necesidades de los clientes y atender sus comentarios, garantizando que el Yaris Cross refuerce su atractivo general para los clientes en su segmento.

La reducción del ruido y las vibraciones, así como múltiples medidas para contrarrestar el ruido de la carretera, del viento y del motor, formaron parte de una actualización integral en 2024, cuando se lanzó la segunda generación.

Esta actualización también introdujo el sistema de propulsión híbrido de 1.5 litros y 130 HP, que incluía un motor-generador eléctrico más potente. El ágil rendimiento del sistema de propulsión se complementa con una conducción ágil, gracias a las ventajas fundamentales de la plataforma GA-B: un centro de gravedad bajo y una carrocería de alta rigidez.

El equipamiento de seguridad y entretenimiento de alta gama también ha sido una característica fundamental del Yaris Cross desde sus inicios, proporcionando a los clientes una experiencia de propiedad gratificante y cómoda.

Los sistemas de seguridad y asistencia al conductor del Toyota T-Mate incluyen las funciones de Toyota Safety Sense para mayor comodidad y tranquilidad. En la última versión, el freno de estacionamiento viene de serie en las versiones Mid+ y superiores, mientras que los vehículos de gama alta incorporan además un sistema de monitoreo de punto ciego.

La experiencia de usuario totalmente digital incluye el sistema multimedia Toyota Smart Connect con navegación en la nube de serie, así como un sistema de reconocimiento de voz y un asistente de voz de gran capacidad de respuesta. La integración inalámbrica con smartphones, tanto para Apple CarPlay como para Android Auto, garantiza una conectividad sencilla.