Jeep mostró los nuevos Renegade y Commander 2027

El nuevo Renegade y el Commander 2027 , lanzados recientemente, serán algunos de los productos estrella de Jeep durante la 31 edición de Agrishow, la feria agrícola más grande de Brasil, que se celebrará del 27 de abril al 1 de mayo en Ribeirão Preto (SP).

Los visitantes podrán ver el nuevo Renegade , que en esta nueva generación presenta un interior completamente rediseñado, un nuevo diseño exterior y estrena la tecnología híbrida ligera MHEV de 48 V de Stellantis. El modelo conserva las cualidades que deleitan a los entusiastas de la marca, como uno de los motores más potentes de su categoría y ser el único con tracción 4x4.

El Jeep Commander , referente en la categoría de SUV grandes en el país, ofrece la mejor combinación de diseño, rendimiento, tecnología, confort y sofisticación, además de un precio competitivo y capacidad 4x4. El Commander incorpora importantes mejoras para mantenerse a la vanguardia del segmento, como el nuevo motor híbrido ligero (MHEV) de 48 V.

La marca ofrecerá para pruebas de manejo el icónico Jeep Wrangler , el Compass (líder en el segmento de SUV medianos durante 9 años), así como el Renegade y el Commander.

Otro de los atractivos del evento será la exhibición del Renegade Mopar XT, creado por el equipo del Stellantis Design Center y Mopar. Con llantas negras satinadas, un kit de elevación de suspensión de 2 pulgadas, amortiguadores recalibrados, neumáticos Yokohama Geolander A/T G018 245/65 R17, ruedas con espaciadores de 20 mm y anchos de vía que compensan la mayor altura para mantener la estabilidad, el modelo cuenta con varias características llamativas.

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Cabe destacar también que los productores rurales y las empresas que participen en la feria recibirán descuentos especiales en la compra de un Jeep nuevo.

Toda la gama nacional de Jeep ofrece una garantía de 5 años y asistencia las 24 horas en todo el país, lo que refuerza la fortaleza y el alcance de la marca en Brasil, una importante ventaja competitiva en nuestro país.

Servicio - Agrishow 2026

Fechas: del 27 de abril al 1 de mayo

Ubicación: Carretera Prefeito Antônio Duarte Nogueira, km 321 - s/n - Carretera, Ribeirão Preto - SP