Las primeras unidades de prueba del Jeep Avenger pasan por las líneas de producción de Porto Real

Las primeras unidades de prueba del Jeep Avenger han comenzado a salir de las modernas líneas de producción del Parque Industrial Porto Real en Río de Janeiro.

Las primeras unidades de prueba del Jeep Avenger han comenzado a salir de las modernas líneas de producción del Parque Industrial Porto Real en Río de Janeiro, Brasil y se encuentran en fase de pruebas.

“Para Stellantis, traer otra marca a la planta de Porto Real es muy importante, ya que refuerza la capacidad tecnológica de la planta para producir un modelo de éxito mundial como el Avenger”, comentó Zola. “En un año tan importante, en el que Porto Real celebra su 25 aniversario, la fábrica hará un regalo a los clientes porque las unidades de prueba que vimos aquí nos llenan de certeza sobre el éxito que tendrá la llegada del Jeep Avenger”, concluyó el presidente de Stellantis para Sudamérica.

Así es el Jeep Avenger Jeep Avenger Jeep Avenger

El Jeep Avenger, el primer modelo de la marca que se producirá en el estado de Río de Janeiro, se beneficiará de toda la tecnología del Complejo Industrial Stellantis. La planta cuenta con un equipo muy dedicado y apasionado, así como con un proceso de producción con más de 300 robots y un alto nivel de automatización y control de calidad.

El nacimiento de un vehículo en una planta exige una gran dedicación por parte de los equipos involucrados. Los detalles de un nuevo modelo requieren un trabajo minucioso en la línea de montaje, cálculos matemáticos para robots, tiempos de tránsito de la línea, mediciones electrónicas, etc. La producción de las primeras unidades es una etapa crucial en este proceso, en que todo se trabaja y revisa con un cuidado especial.