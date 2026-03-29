Así es el nuevo Jeep Renegade 2026: todos los cambios del SUV

El Jeep Renegade es uno de los vehículos que marcan la historia del mercado brasileño día a día. Un modelo que revolucionó el segmento de los SUV en Brasil con un diseño impactante que evoca los orígenes de la marca, el modelo conserva, con gran personalidad y estilo.

No es casualidad que el Jeep Renegade haya superado las 700.000 unidades producidas en Brasil desde 2015, siendo además un referente en ventas en el país, con más de 580.000 matriculaciones. Ahora, este ícono ha evolucionado y presenta una nueva generación repleta de novedades para los clientes brasileños.

El nuevo Jeep Renegade de esta nueva generación presenta un interior totalmente renovado, un nuevo diseño exterior y estrena la tecnología MHEV de 48 V de Stellantis. Conserva las cualidades que deleitan a los entusiastas de la marca, con uno de los motores más potentes de su clase y siendo el único SUV de su categoría con tracción 4x4.

“El Renegade no necesita presentación, ya que ha sido un referente en su categoría desde su lanzamiento. Fue pionero en nuevos territorios y siempre ha brindado innovaciones a los clientes, y lo vemos reflejado en esta nueva generación del modelo”, comenta Hugo Domingues, Director de Jeep para Sudamérica. “Su diseño único e inconfundible ha recibido evoluciones externas e internas sin perder su personalidad, sin mencionar la llegada del motor híbrido MHEV de 48 V. Estoy seguro de que hemos realizado un trabajo a la altura del Jeep Renegade , y seguirá cosechando grandes éxitos en el mercado brasileño”, concluye Hugo.

Las versiones Altitude, Longitude, Sahara y Willys (4x4), cuatro nombres que portan el ADN de Jeep , han recibido un interior completamente renovado, más moderno y sofisticado, con nuevas características. Las nuevas configuraciones incluyen un nuevo sistema multimedia de 10,1 pulgadas (ágil, espacioso y moderno, con mayor resolución de imagen), un cuadro de instrumentos totalmente digital de 7 pulgadas, así como nuevos acabados en los asientos, pomo de la palanca de cambios, asiento del conductor eléctrico (en las versiones Sahara y Willys) y una nueva consola central con salidas de aire traseras.

Cabe destacar que el nuevo Jeep Renegade ofrece una variedad de características tecnológicas y de seguridad en todas sus versiones. Incluso el modelo básico incluye seis airbags y tecnologías de conducción semiautónoma (ADAS), como frenado de emergencia, alerta y asistencia de cambio involuntario de carril y un sistema de detección de fatiga del conductor.

Precios en Brasil del Jeep Renegade

El nuevo Renegade llega aún más competitivo con una reducción de hasta R$ 18.000 en la versión Altitude, disponible por R$ 129.990,00 en un lote de lanzamiento limitado a 3.000 unidades. En la versión Longitude, R$ 158.690,00 (una reducción de R$ 7.000 en comparación con la gama actual), y en las versiones Sahara y Willys, Jeep ofrece aún más equipamiento de serie en cada versión, manteniendo el mismo precio que la gama actual: Sahara por R$ 175.990,00 y la versión Willys por R$ 189.490,00.

Las versiones Longitude y Sahara del Renegade estrenan el sistema híbrido MHEV de 48 V aplicado al motor flex turbo de 1.3 litros y 176 CV. Esta tecnología proporciona par motor inmediato al conductor, reduce el consumo de combustible en aproximadamente un 7 % en ciclo urbano y las emisiones de CO en un 8 %. El consumo de combustible para estos motores alcanza los 11,9 km/l (gasolina) y 8,3 km/l (etanol) en ciclo urbano; y 11,8 km/l (gasolina) y 8,6 km/l (etanol) en carretera, además de ofrecer una serie de ventajas como exenciones del IPVA en algunos estados y exención de la restricción de rotación de vehículos en la ciudad de San Paulo.

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Este equipo es capaz de suministrar energía mecánica y eléctrica, funcionando en paralelo con el sistema eléctrico convencional del vehículo. La gestión electrónica controla el funcionamiento entre los diferentes modos de conducción, optimizando la eficiencia, el consumo de combustible y el par motor para una conducción óptima.

Cambios estéticos del Jeep Renegade

Con nuevas parrillas delanteras que resaltan las tradicionales siete ranuras, siguiendo las nuevas líneas de diseño de Jeep, el nuevo Renegade reafirma el estatus icónico del modelo a primera vista. El conjunto de cambios exteriores se complementa con nuevos parachoques delanteros y traseros con un ángulo de ataque propio de un auténtico todoterreno, así como nuevas luces diurnas LED y un nuevo diseño de llantas de aleación (de 17 y 18 pulgadas) que realzan la modernidad de las actualizaciones. Al igual que el Wrangler, el nuevo Renegade conserva su diseño icónico, incluso con estas evoluciones.

Equipamiento del Jeep Renegade

Internamente, el modelo ha sido completamente rediseñado, con un nuevo tablero que incorpora materiales más refinados. Todas las versiones incluyen un sistema multimedia de 10,1 pulgadas, climatizador digital bizona, arranque por botón, una nueva consola central elevada con mayor espacio, cargador inalámbrico para teléfono con refrigeración, salidas de aire traseras y una nueva palanca de cambios. El cuadro de instrumentos totalmente digital también viene de serie en todas las versiones. Las versiones Sahara y Willys ofrecen aún más comodidad con un asiento del conductor con ajuste eléctrico.

Cada versión del Renegade también recibió personalizaciones estéticas individuales. El Willys presenta una nueva tapicería en tela verde militar, con apliques 3D y un aspecto engomado. La versión Sahara destaca por su tela color beige arena con detalles en naranja, mientras que la versión Longitude tiene tapicería de vinilo negro. Por su parte, la versión Altitude presenta detalles en tela gris montaña y detalles en azul.

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El nuevo Jeep Renegade, el único 4x4 entre los SUV del segmento B, es apto para todo tipo de usos

Para quienes buscan afrontar terrenos más exigentes, el nuevo sistema 4x4 del Renegade Willys cuenta con desconexión total del eje trasero para optimizar el consumo de combustible, así como activación inmediata de la tracción integral cuando se requiere, por ejemplo, en condiciones de lluvia o baja adherencia. El selector de terreno ofrece cinco modos de conducción: Automático, Nieve, Arena, Barro y Rocas.

El Willys es también el único en su segmento que ofrece una transmisión automática de 9 velocidades y características como 4WD Low, que prioriza las relaciones de transmisión automática más cortas, 4WD Lock, que bloquea el diferencial trasero, y Hill Descent Control, capaz de mantener automáticamente la velocidad del vehículo incluso en descensos pronunciados.

Las versiones Sahara y Willys incorporan un nuevo sistema de infoentretenimiento con Adventure Intelligence y Alexa integrada. Esta herramienta amplía el nivel de información disponible, permitiendo al conductor, por ejemplo, consultar el nivel de combustible del vehículo desde casa mediante comandos de voz.

Entre las ventajas de Adventure Intelligence se encuentran la aplicación exclusiva, llamada de emergencia automática, asistencia mecánica las 24 horas, centro de servicio conectado, alerta de robo y asistente de recuperación de vehículos, programación en línea, alertas de conducción, extensión para reloj inteligente, asistente virtual, localización del vehículo en la aplicación, operaciones remotas, mapa de rango dinámico, actualización remota de mapas, búsqueda de puntos de interés, navegación ininterrumpida, actualizaciones de tráfico y radar en tiempo real y visualización 3D. La plataforma ofrece una prueba gratuita inicial de 6 meses, ampliable por otros 6 meses vinculando una tarjeta de crédito a la cuenta del usuario y suscribiéndose al paquete Premium + Wi-Fi.