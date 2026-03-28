Volvo presenta su primer vehículo comercial: el EX30 Cargo, totalmente eléctrico

Volvo Car UK ha ampliado su gama de vehículos eléctricos con la presentación de la EX30 Cargo , una nueva furgoneta derivada de un turismo diseñada específicamente para clientes empresariales y de flotas.

Desarrollada a partir del SUV compacto totalmente eléctrico EX30 , la nueva variante Cargo ofrece mayor practicidad y capacidad de carga, manteniendo al mismo tiempo la comodidad, la tecnología y la seguridad de sus turismos.

Para crear el espacio de carga, los asientos traseros se han sustituido por un piso plano y un panel de acceso al piso inferior, maximizando la carga útil a 390 kg y una capacidad de carga de 1000 litros. Un mamparo de carga especialmente diseñado separa el habitáculo del área de carga, mientras que los paneles laterales traseros y las puertas modificadas aumentan el volumen de carga disponible.

El EX30 Cargo, una conversión realizada por Volvo Car UK , transforma el SUV eléctrico en un vehículo comercial muy práctico, disponible en dos variantes: el EX30 Cargo y el EX30 Cross Country Cargo, que ofrece mayor altura libre al suelo. Esta conversión se puede aplicar tanto a vehículos nuevos como a los ya existentes, por lo que está disponible para los modelos de los años 2026 y 2027.

Para el modelo 2027 , se presentará el nuevo sistema de propulsión P3 (150 HP) de autonomía extendida para aquellos clientes que requieran una potencia menor que la del P5 (272 HP) , sin dejar de beneficiarse de una impresionante autonomía eléctrica de hasta 300 millas.

Para mayor practicidad, la EX30 Cargo también cuenta con un acceso trasero ampliado, lo que permite que las puertas se abran más para facilitar la carga. Una luz de trabajo adicional mejora la visibilidad en la zona de carga, mientras que el subchasis bajo el piso proporciona puntos de anclaje y sujeción adicionales para una amplia gama de usos comerciales.

Jack Munford, director de flotas de Volvo Car UK, declaró: "Si bien somos más conocidos por nuestros vehículos de pasajeros, reconocemos que los empresarios y las flotas también desean la calidad, la seguridad y la tecnología por las que Volvo es reconocida en un vehículo comercial compacto, razón por la cual creamos el extremadamente práctico EX30 Cargo".

Características del Volvo EX30 Cargo

La EX30 Cargo sigue cumpliendo con los estrictos estándares de seguridad de Volvo. El vehículo ha sido sometido a pruebas exhaustivas para garantizar que todos los sistemas de seguridad funcionen correctamente, manteniendo los altos niveles de protección que ofrecen todos los vehículos Volvo.

El vehículo está disponible con los motores P3 (150 CV) o P5 (272 CV) en versión de autonomía extendida, o con el P5 y la autonomía estándar. Para quienes buscan un rendimiento aún mayor, también se ofrece el potente motor P8 (428 CV) con tracción integral. Hay dos niveles de equipamiento disponibles: Core y Plus, además del Cross Country Plus.

De serie, el EX30 Cargo Core viene generosamente equipado, incluyendo la tecnología Safe Space y los servicios de Google Automotive, además del control de crucero adaptativo. El asistente de estacionamiento delantero y trasero, complementado con una cámara de estacionamiento trasera, facilita el estacionamiento y las maniobras, mientras que Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos garantizan una conectividad perfecta en movimiento.

Los faros LED automáticos mejoran la visibilidad, y el cargador integrado trifásico de 11 kW con bomba de calor permite una conducción eléctrica eficiente. El equipamiento se complementa con llantas de aleación Aero de 18 pulgadas.

Volvo Car UK presenta su primer vehículo comercial: el EX30 Cargo, totalmente eléctrico Volvo Car UK presenta su primer vehículo comercial: el EX30 Cargo, totalmente eléctrico

Partiendo de las especificaciones estándar ya existentes, el EX30 Cargo Plus añade una serie de mejoras en confort, comodidad y diseño, incluyendo Pilot Assist y Digital Key Plus.

El habitáculo se realza con un sistema de sonido premium Harman Kardon, asientos delanteros calefactables y volante calefactable, mientras que el climatizador bizona y la carga inalámbrica para teléfonos mejoran aún más la funcionalidad. El diseño exterior se ve realzado por un techo bitono y llantas de aleación Aero de 19 pulgadas.

La EX30 Cargo ya está a la venta, con un precio a partir de 36.010 libras (versión estándar P5) y está disponible exclusivamente a través de los canales de venta para flotas de Volvo Car UK.