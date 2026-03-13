Volvo Cars refuerza la gama del EX30, el SUV eléctrico más vendido de la marca
Volvo incorpora la versión Ultra a la gama de EX30, una variante que se posiciona como la más equipada de la gama, con un nivel superior de tecnología y equipamiento.
Volvo Cars Argentina incorpora la versión Ultra a la gama de EX30, una variante que se posiciona como la más equipada de la gama, con un nivel superior de tecnología y equipamiento, ideal para quienes buscan el máximo confort en el segmento B-SUV.
Impulsado por un motor eléctrico de 272 HP y 343 Nm, el EX30 Ultra conserva sus prestaciones líderes (0–100 km/h en 5,3 s + hasta 476 km de autonomía) y suma equipamientos exclusivos que lo diferencian dentro de la gama y del segmento.
Características del Volvo EX30
Esta nueva versión presenta un diseño renovado de llantas de 20 pulgadas (245/40R20), además de incorporar techo panorámico, cámara 360 y Park Pilot Assist.
El techo panorámico fijo le imprime una sorprendente sensación de amplitud al habitáculo, además de volverlo más luminoso. Hecho de cristal laminado tintado, ofrece una protección eficaz contra los destellos, la radiación UV, y las temperaturas extremas, potenciando el confort a bordo del nuevo EX30 Ultra.
A través de la cámara 360 y sensores ultrasónicos traseros, delanteros y laterales, la pantalla central puede mostrar una vista aérea del vehículo y sus alrededores, facilitando las maniobras en espacios reducidos.
La función Park Pilot Assist de nueva generación garantiza la máxima seguridad al estacionar, pudiendo detectar espacios libres a ambos lados del vehículo y permitiendo al conductor seleccionar el lugar que más prefiera. El sistema se hace cargo de la dirección, el acelerador, los frenos y el cambio de marchas. Además, esta función puede ayudar a salir de un espacio estrecho de estacionamiento en paralelo.
Equipamiento de la versión Ultra del Volvo EX30
Tecnología y asistencia
- Cámara de visión 360°
- Park Pilot Assist
- Pilot Assist con funciones avanzadas
- Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
- Android Auto & Apple CarPlay wireless
- Conectividad con 4 puertos USB
- Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
Confort y diseño
- Portón trasero eléctrico
- Climatizador bi-zona
- Cargador inalámbrico para celular
- Iluminación configurable de cabina
- Espejo interior con anti-encandilamiento automático
Exterior
- Llantas de 20” 5-spoke glossy black diamond cut
- Techo bitono en color negro
- Techo panorámico fijo
Audio y multimedia
- Pantalla central de 12,3’’
- Sistema de sonido Harman Kardon (1.040W)
Seguridad
- 6 airbags
- Alerta de punto ciego (BLIS)
- Alerta de tráfico cruzado (CTA)
- Alerta de apertura de puerta
- Asistente de mantenimiento de carril (LKA)
- Frenado autónomo de emergencia
Cuánto cuesta el nuevo Volvo EX30
El Volvo EX30 Ultra ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de Volvo a un precio sugerido de 62.900 dólares.