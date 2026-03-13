Volvo Cars refuerza la gama del EX30, el SUV eléctrico más vendido de la marca

Volvo incorpora la versión Ultra a la gama de EX30 , una variante que se posiciona como la más equipada de la gama, con un nivel superior de tecnología y equipamiento.

Volvo Cars Argentina incorpora la versión Ultra a la gama de EX30, una variante que se posiciona como la más equipada de la gama, con un nivel superior de tecnología y equipamiento, ideal para quienes buscan el máximo confort en el segmento B-SUV.

Impulsado por un motor eléctrico de 272 HP y 343 Nm, el EX30 Ultra conserva sus prestaciones líderes (0–100 km/h en 5,3 s + hasta 476 km de autonomía) y suma equipamientos exclusivos que lo diferencian dentro de la gama y del segmento.

Características del Volvo EX30 Volvo EX30 Volvo EX30 Esta nueva versión presenta un diseño renovado de llantas de 20 pulgadas (245/40R20), además de incorporar techo panorámico, cámara 360 y Park Pilot Assist.

El techo panorámico fijo le imprime una sorprendente sensación de amplitud al habitáculo, además de volverlo más luminoso. Hecho de cristal laminado tintado, ofrece una protección eficaz contra los destellos, la radiación UV, y las temperaturas extremas, potenciando el confort a bordo del nuevo EX30 Ultra.

A través de la cámara 360 y sensores ultrasónicos traseros, delanteros y laterales, la pantalla central puede mostrar una vista aérea del vehículo y sus alrededores, facilitando las maniobras en espacios reducidos.