Lanzamiento: MINI Countryman D Essential, el nuevo diesel híbrido de 163 CV

El nuevo MINI Countryman D Essential se convierte en la opción más accesible de la marca, combinando un motor de 2.0 litros con tecnología eléctrica de 48V.

BMW presentó una nueva variante de su modelo más espacioso: el MINI Countryman D Essential. Este lanzamiento introduce una motorización eficiente que combina un bloque diesel con tecnología de hibridación ligera (MHEV), posicionándose como la nueva puerta de acceso a la marca en el mercado local.

Eficiencia y potencia con tecnología de 48V El nuevo Countryman D está equipado con un motor diesel de 2.0 litros y cuatro cilindros que entrega una potencia de 163 CV y un torque de 400 Nm. La principal novedad mecánica es la incorporación de un motor eléctrico de 48V integrado en la transmisión, que aporta 20 CV adicionales para mejorar la respuesta en salidas y optimizar el consumo de combustible.

Este conjunto se acopla a una caja automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades, logrando un equilibrio entre agilidad urbana y confort para viajes de larga distancia.

Equipamiento y tecnología OLED A pesar de ser la versión de entrada, el acabado Essential mantiene el ADN tecnológico de la nueva generación de MINI:

MINI Interaction Unit: El tablero destaca por su pantalla circular OLED de 240 mm de diámetro, desde donde se gestionan el infoentretenimiento y los modos de manejo.

Conectividad: Incluye los servicios de MINI Connected, permitiendo funciones remotas y actualizaciones digitales.

Exterior: Viene equipado con llantas de 17 pulgadas y faros LED de serie. Versiones y precios en Argentina Con este lanzamiento, la familia Countryman en el país queda configurada de la siguiente manera, manteniendo una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros: