Nuevo Nissan X-Trail 2026: el SUV familiar suma Google integrado y más robustez

Nissan presentó la actualización del X-Trail 2026 , una evolución que refuerza su identidad como SUV familiar electrificado. Con 25 años de trayectoria, este modelo se renueva enfocándose en un diseño exterior más prominente, mejoras significativas en el confort del habitáculo y un salto tecnológico en conectividad y asistencia a la conducción.

El nuevo X-Trail adopta una estética más robusta gracias a una parrilla "V-Motion" rediseñada, ahora más ancha y de líneas limpias. El conjunto se completa con llantas de aleación de 19 pulgadas con corte diamantado y detalles en color negro en los espejos, umbrales y zonas inferiores. Además, se suman los nuevos colores Sukumu Blue y Baja Storm, disponibles en combinaciones bitono, y una firma lumínica LED trasera actualizada.

El habitáculo eleva la percepción de calidad con materiales como el cuero Nappa Kussharo en marrón oscuro y acabados en madera. En el apartado tecnológico, la gran novedad es la integración de Google en el sistema NissanConnect, lo que permite utilizar el Asistente de Google, descargar aplicaciones desde Play Store y recibir actualizaciones inalámbricas (OTA) sin necesidad de conectar el celular.

La comodidad se ve reforzada por un sistema de climatización de tres zonas, asientos y volante calefaccionados, y una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas acompañada por un sistema de audio premium BOSE.

Cámara 360º con vista 3D: Permite elegir entre ocho ángulos de cámara y ofrece la función de "capó invisible", que muestra la posición de las ruedas delanteras como si el frente del auto fuera transparente.

Asistente ProPILOT mejorado: Ofrece una conducción más estable en el mantenimiento de carril y una detección de señales de tráfico más precisa, logrando aceleraciones y frenados más suaves.

Se mantiene la exclusiva motorización e-POWER, donde el motor eléctrico impulsa las ruedas en todo momento, ofreciendo la sensación de un vehículo eléctrico pero sin necesidad de cables. Combinado con la tracción integral e-4ORCE, garantiza estabilidad y agarre en cualquier terreno.

Para los usuarios más extremos, regresa la versión Adventure. Esta variante se distingue por detalles en "rojo magma", logotipos específicos y tapicería CellCloth impermeable, un material diseñado para repeler el agua y resistir el uso intenso de equipos de montaña o nieve. El nuevo X-Trail 2026 estará disponible en los mercados a partir de mayo de este año.