25 años del Nissan X-Trail: el SUV que ya vendió más de 8 millones de unidades

Durante 25 años, la Nissan X-Trail ha sido uno de los SUV globales más exitosos de la marca. Lanzado en 2001 y posteriormente introducido en Estados Unidos como Rogue, el modelo ha evolucionado de un SUV robusto y práctico a un crossover electrificado y tecnológicamente avanzado, sin perder su ADN central de resistencia y versatilidad.

El nombre refleja su propósito: "X" por actividades extremas y "Trail" por su capacidad en terrenos difíciles. Al momento de su lanzamiento, Nissan posicionó a la X-Trail como "un verdadero SUV , que combina deportividad con una versatilidad excepcional". Al momento de su lanzamiento original se destacaba que ofrecía una alternativa a los tradicionales 4x4 todoterreno, con menor consumo de combustible, mejor maniobrabilidad y un precio más accesible.

"Con su diseño simple, práctico y robusto, resultaba especialmente atractivo para familias jóvenes que disfrutaban de las actividades al aire libre y para clientes con estilos de vida activos", recuerda Shinchiro Irie, Director de Diseño del Programa.

Desde la primavera de 2001, la fórmula de la X-Trail se ha mantenido constante: diseño funcional, uso práctico en el día a día y capacidad para cualquier tipo de camino.

"XTrail debe ser un crossover funcional que se adapte a todas las etapas de la vida. Su diseño nunca sacrifica funcionalidad, y la funcionalidad nunca compromete el diseño", explica Satoru Tanaka, Chief Product Specialist.

A lo largo de cuatro generaciones, el modelo ha construido una fuerte presencia global, logrando éxito en África, Oceanía, Asia y Sudamérica. Desde la tercera generación, ingresó al mercado estadounidense bajo el nombre Rogue, donde se convirtió (y sigue siendo) el vehículo más vendido de Nissan.

Hoy, el X-Trail continúa este legado con la tecnología ePOWER de Nissan y el sistema de tracción integral e4ORCE, ofreciendo un desempeño suave, eficiente y confiable en cualquier condición.

X-Trail se comercializa actualmente en 95 países. Hasta la fecha, Nissan ha vendido más de 8 millones de unidades en todo el mundo.